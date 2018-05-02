ERZURUM:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:02

IOC Heyeti Erzurum’da

2026 Kış Olimpiyatlarına aday olan Erzurum, IOC heyetini ağırlıyor. Palandöken Kayak Merkezi’ndeki Sway Otel de ilk toplantısını yapan IOC yetkileri ve Türk heyeti daha sonra kayak ve buz sporları tesislerini gezdi.2026 Kış Olimpiyatlarına...

IOC Heyeti Erzurum'da
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2026 Kış Olimpiyatlarına aday olan Erzurum, IOC heyetini ağırlıyor. Palandöken Kayak Merkezi’ndeki Sway Otel de ilk toplantısını yapan IOC yetkileri ve Türk heyeti daha sonra kayak ve buz sporları tesislerini gezdi.

2026 Kış Olimpiyatlarına aday olan Erzurum, IOC’nun üst düzey iki yöneticisini ağırlıyor. IOC Kıdemli Baş Danışmanı Gilbert Felli ve IOC Olimpiyat Adaylık Koordinasyon Proje Müdürü Pierre Dorsaz, Palandöken Kayak Merkezi Sway Otel de Türk heyeti ile bir araya gelerek ilk değerlendirme toplantısını yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Veli Ozan Çakır, TMOK Yönetim Kurulu Üyesi Perviz Aran, Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkensenligil, İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, KYK İl Müdürü Salih Kaygusuz, 2017 EYOF Genel Koordinatörü Necati Kaplan, ile EYOF komite başkanları ile kayak ve buz sporları federasyonlarının yöneticileri de toplantıya katıldı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından IOC Kıdemli Baş Danışmanı Gilbert Felli ve IOC Olimpiyat Adaylık Koordinasyon Proje Müdürü Pierre Dorsaz ile Türk Heyeti, spor tesislerini gezdi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK )Yönetim Kurulu Üyesi Perviz Aran, 2026 Kış Olimpiyatları adaylık sürecinde Erzurum’da diyalog ve değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirterek, “Ekim ayında olimpiyatlara aday 7 şehirden üçü elenecek. Dördü adaylık için yarışacak. Bu süreçte buraya gelen IOC üyeleri de bizle diyalog görüşmeleri yaparak, bir nevi rehberlik ediyorlar. Biz hazırlıklarımızı yaparken, Ekim ayını bekleyeceğiz” dedi.
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