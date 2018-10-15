Işıl ışıl bir cilt için dikkat

Dr. Belda Yurtseven Tüner, ışıl ışıl bir cilt için öneriler de bulundu.Dermatoloji Uzmanı Dr. Belda Yurtseven Tüner, “Bakımlı, sağlıklı ve güzel bir cilde sahip olmak şüphesiz ki herkesin isteğidir. Bol bol su için; Su tüm vücut sağlığı...

Dr. Belda Yurtseven Tüner, ışıl ışıl bir cilt için öneriler de bulundu.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Belda Yurtseven Tüner, “Bakımlı, sağlıklı ve güzel bir cilde sahip olmak şüphesiz ki herkesin isteğidir. Bol bol su için; Su tüm vücut sağlığı için önem taşıyan başlıca içeceğimizdir. Ve hiç bir sıvı suyun yerini tutmaz. Günde en az 2 litre su içmek cildin hem nem oranını dengeler hem de daha güzel görünmesini sağlar. Düzenli uyku, yeterli alınmayan uyku kişiyi yorgun ve enerjisi düşük gösterir. Cilt sağlığı için uyku önemlidir. Bu nedenle günde en az 7-8 saat uymak gerekir” dedi.

“Az makyaj yapın”

Makyajın cilt gözeneklerini kapatarak, cildin nefes almasına engel olduğunu ifade eden Dr. Tüner, “Bu nedenden dolayı özellikle fondöten, pudra gibi makyaj malzemelerini mümkün olduğunca az kullanın. Ve asla makyajınızı silmeden uyumayın. İster yağlı, ister kuru isterse de karma cilt olsun, tüm cilt tipleri mutlaka nemlendirici kullanmalıdır. Ancak nemlendirici seçimi için mutlaka bir dermatoloji uzmanına görünülmelidir. Kışında güneş kremini eksik etmeyin; yazın her ne kadar bronzlaşmak için kullanılsa da aslında güneş kremleri güneşin zararlı ışınlarına karşı cildi korumakla görevli bir yardımcıdır. Yaz aylarında olduğu gibi kışında bu zararlı ışınlardan korunmak adına güneş kremi kullanılmalıdır. Sivilcelere dokunmayın; sivilceleri sıkmak izlere ve lekelere neden olabileceği gibi aynı zamanda iltihabın daha derine kaçmasına daha uzun ve daha büyük boyutta devam etmesine neden olabilir. Bu nedenle sivilcelerin çevre bölgelere de yayılmaması için el sürmemeniz en doğrusudur” açıklamalarında bulundu.