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17 Ekim 2018 Çarşamba 12:38

İŞKUR üniversite mezunlarına mesleki deneyim kazandırıyor

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), genç işsizliği ile mücadele kapsamında hayata geçirdiği “İşe İlk Adım Projesi” ile üniversite mezunlarına mesleki deneyim kazandırıyor ve istihdam edilmelerini sağlıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan...

İŞKUR üniversite mezunlarına mesleki deneyim kazandırıyor
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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), genç işsizliği ile mücadele kapsamında hayata geçirdiği “İşe İlk Adım Projesi” ile üniversite mezunlarına mesleki deneyim kazandırıyor ve istihdam edilmelerini sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan “100 Günlük Eylem Planı” kapsamında hayata geçirilen “İşe İlk Adım Projesi” kapsamında üniversite mezunu 18-29 yaş aralığındaki gençler işbaşı eğitim programına alınarak mesleki deneyim kazanmaları sağlanıyor.

Üniversite Mezunu Gençleri İşe Alan İşverenlere Ücret Desteği Sağlanacak

İşbaşı eğitim programı sonrasında istihdamları devam eden gençler için işverenlere zorunlu istihdam sürecinde net asgari ücretin yüzde 50’si tutarında İŞKUR tarafından destek sağlanacak. Bu süreden sonra işveren tarafından kişinin 12 ay daha istihdam edileceğine dair taahhüt verilmesi halinde net asgari ücretin yüzde 25’i tutarında ücret desteği bir yıl boyunca İŞKUR tarafından karşılanmaya devam edecek. Böylece, üniversite mezunu gençlerin işbaşı eğitim programından sonra uzun süreli istihdamı sağlanacak.
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