İşte “yok yok” diyeceğiniz adres

Erzurumlu genç iş kadını Ebru Aksakallı, İstanbul’da kurduğu ‘Sahne Depo’nun bir şubesini de Erzurum’da açtı. Kentin kültür-sanat hayatına farklı bir renk getiren Aksakallı, “Burası şehir için önemli bir alternatif. Bir kez gelen...

Erzurumlu genç iş kadını Ebru Aksakallı, İstanbul’da kurduğu ‘Sahne Depo’nun bir şubesini de Erzurum’da açtı. Kentin kültür-sanat hayatına farklı bir renk getiren Aksakallı, “Burası şehir için önemli bir alternatif. Bir kez gelen müdavimi oluyor” dedi.

İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği - Dramaturji Bölümünü bitirdikten sonra ‘Sahne Depo’yu kuran ve Genel Sanat Yönetmenliğini üstlenen Ebru Aksakallı (37), kültür sanat aktivitelerini memleketine taşıdı. Sahne Depo’nun bir şubesini MNG AVM’de açarak, Erzurumluları onlarca oyun ve konserle buluşturan Aksakallı, şimdi de drama eğitimlerine başladı. Her yaştan insanın büyük ilgi gösterdiği Sahne Depo’nun bir çok sosyal etkinliğin aynı çatı altında olduğu bir mekan haline geldiğini belirten Ebru Aksakallı, “Burada tiyatro, konser, sergi, drama eğitimleri, maç keyfi, kafeterya ne ararsanız bulabiliyorsunuz. Zaman zaman dile getirilen ’Erzurum’da yapacak bir şey yok’ söylemine biz burada dur diyoruz. Şehir için önemli bir alternatif haline geldik. Öyle ki bir kez gelen mekanın müdavimi oluyor ve etkinlik takvimimizi yakından takip ediyorlar” dedi.

HER YAŞA HİTAP EDİYORUZ

330 kişilik tiyatro ve konser salonuyla Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük salonları arasına giren Sahne Depo’da her yaştan insana hitap ettiklerini kaydeden Aksakallı, şöyle devam etti. “Yaklaşık bin 400 metrekarelik alanımızda tiyatro ve konser salonumuzla birlikte çok geniş bir fuaye alanımız var. Burada bir takım sergilere ev sahipliği yapıyoruz. Bununla birlikte çocuklarımız için drama eğitimi verdiğimiz salon ve ofislerimiz bulunuyor. Ayrıca zengin menümüzle isteyen misafirlerimizi hem açık hem de kapalı kafeteryamızda ağırlıyor, onlara dev ekranda maç keyfi yaşatıyoruz. Son dönemde de isteyen herkese drama eğitimleri veriyoruz. Üniversite öğrencileri, gençler, tiyatro ve drama eğitimlerimize katılıyorlar. Çeşitli meslek grupları mesai saatlerinden sonra zamanlarının büyük bir bölümünü burada geçiriyorlar. Üstelik piyano eğitimimizden yararlanan çok sayıda kişi var. Çocuklu aileler de gönül rahatlığıyla tüm etkinliklerimize katılabiliyorlar.”

ALAYLI TİYATROYU ALAY KONUSU YAPMAMAK LAZIM

Sahne Depo’nun İstanbul’da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın profesyonel tiyatro desteği alarak sezon içinde 30’a yakın oyunu tiyatroseverlerle buluşturduğunu ifade eden Ebru Aksakallı, aynı performansı Erzurum’da sergileyememekten yakındı. Kentte alışılmış bir sanat anlayışı olduğunu öne süren Aksakallı, “Erzurum’da büyük bir şans olan Devlet Tiyatrosu var. Bununla birlikte yerel tiyatro sahneleri de bulunuyor. Tüm bunlar çok önemli ancak sürekli şive katarak, alaylı tiyatroyu alay konusu yapmamak gerektiğine inanıyorum. Sanat algısını yöresellikten çıkarmak için Sahne Depo bu noktada da önemli bir alternatif. Haliyle belediyeler, dernekler, vakıflar bu anlamda bizden en iyi şekilde yararlanabilirler. Özellikle çocuklara yönelik çalışmalarımızı ben şahsen çok önemsiyorum. Onların drama eğitimi alması, tiyatroyla, sanatla tanışması ilerleyen yaşantılarında çok önemli bir yer tutacak. Bu nedenle çocuklarımıza yönelik aktivitelerimizi bir hayli artırdık. Çünkü biz tiyatro izlemeyen çocuk kalmasın istiyoruz” diye konuştu.