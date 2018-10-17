ERZURUM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 12:28

İyilik yine kazandı

Atatürk Üniversitesi’nde bir grup genç tarafından kurulan ’Güçlü İyilik Hareketi’ üyesi öğrenciler, katıldıkları TUBİTAK yarışmasında birinci seçildi. Atatürk Üniversitesini Ankara’da temsil etmeye hak kazanan öğrenciler, "İyilik...

İyilik yine kazandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Atatürk Üniversitesi’nde bir grup genç tarafından kurulan ’Güçlü İyilik Hareketi’ üyesi öğrenciler, katıldıkları TUBİTAK yarışmasında birinci seçildi. Atatürk Üniversitesini Ankara’da temsil etmeye hak kazanan öğrenciler, "İyilik yine kazandı" dediler.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 2238 Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması, 2241 Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması, 2242 Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması Erzurum Bölge Sergisi 8-11 Ekim 2018 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi (ATASEM) binasında düzenlendi. Üç gün süren sergisinin ardından Ankara finalinde yarışacak olan finalistler belirlendi. Sosyal girişimci üniversite öğrencilerinden oluşan ’Güçlü İyilik Hareketi’ ise sürdürülebilir kalkınma hedefleri vizyonu üzerine çalışmak üzere ürettiği mobil uygulama ile TUBİTAK 2238 Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmasında bölge sergisinde yarıştı. Proje yürütücüsü ve kurucusu olarak yarışan Ravzanur Eker, Güçlü İyilik projesi ile bölge sergisinde sosyal girişimcilik kategorisinde birinci olarak Ankara’da düzenlenecek olan finale katılmaya hak kazandı.

Güçlü İyilik Hareketi’nin Genel Koordinatörü ve Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi Ravzanur Eker, insanların sürekli kötü şeyler duyma ve öğrenme durumunu onları iyiliğe ve girişimlere yönlendirerek değiştirmek istediklerini söyledi. Eker şunları söyledi:

"Bir yılı aşkındır çalıştığımız projemizde insanların yüreğine güzelliklerle ve iyiliklerle dokunmaya çalışıyoruz. Psikologlarla yaptığımız kaygı testlerinde yapılan iyilik görevlerinin ve iyilik haberlerinin insanları mutlu ettiğini kanıtladık. İnsanları küresel hedefler için tasarlanan iyilik görevlerini yapmak üzere sokaklara çıkarmak, onları girişimlere yönlendirmek istiyoruz. Aynı zamanda ürettiğimiz mobil uygulama ile küresel hedefler konusunda farkındalık uyandırmak isteyen herkes iyilik görevleri tasarlayabilecek ve güçlü yüreklere ulaştırabilecek. Şuan 20’den fazla şehirde bulunan dijital ekibi ve 3 şehirde bulunan saha ekibi ile Güçlü İyilik ailesi bu başarının en büyük sahibi. Biz bir birimizden, biz iyilikten güç alıyoruz. Şimdi önümüzde Ankara Finali var. Bölgemizi temsil edeceğimiz final yarışmasında derece almak projemizi geliştirerek iyilikle dokunulmayan yürek bırakmamak istiyoruz. İnsanların içindeki iyiliğe inanarak çıktığımız bu yolda daha emin daha güçlü adımlarla yürümeye devam edicez. Bu ödül hepimizin. Bu ödül yüreği iyilikle atan tüm güçlü yüreklerin. Bu yolda desteklerini eksik etmeyen fakültemiz dekanı Prof. Yücel Kadıoğlu ve dekan yardımcımız danışman hocamız Beyzagül Polat’a başta olmak üzere destek olan herkese teşekkürlerimizi borç biliriz."
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku