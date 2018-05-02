ERZURUM:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:12

Karadağ’dan kadın ve gençlik kolları ziyareti

AK Parti Erzurum Milletvekili aday adayı Arif Karadağ, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Karadağ, aday adaylığı başvurusunu yaptıktan hemen sonra teşkilatlarla bir araya gelmeye başladı. AK Parti Erzurum Kadın Kolları İl Başkanı...

Karadağ'dan kadın ve gençlik kolları ziyareti
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AK Parti Erzurum Milletvekili aday adayı Arif Karadağ, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karadağ, aday adaylığı başvurusunu yaptıktan hemen sonra teşkilatlarla bir araya gelmeye başladı. AK Parti Erzurum Kadın Kolları İl Başkanı Avukat Ayşe Deniz Çelik’le Gençlik Kolları Başkanı Erdoğan Dönmez’i ziyaret eden AK Parti Milletvekili aday adayı Karadağ, teşkilatlanma anlamında AK Parti’nin Türk siyasetinde eşsiz bir konuma sahip olduğunu söyledi.

AK Parti kadına değerin adresi

AK Parti Erzurum Milletvekili aday adayı Arif Karadağ, Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Deniz Çelik’le görüşmesinde, siyasette kadının taşıdığı öneme vurgu yaptı. Kadının, siyaset başta olmak üzere toplumsal yaşamın tüm kademelerinde görev almasının çok büyük bir gereklilik olduğunun altını çizen Karadağ, “Mensubu olmaktan büyük ayrıcalık duyduğumuz AK Parti, bu manada hakikaten ilklere imza atmış bir siyasal yapıdır. Türk kadının siyasette nüfuz eder bir pozisyona kavuşmuş olmasının ardında, liderimiz, kurucu genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyoner adımları yatmaktadır. Dolayısıyla partimizin Erzurum’daki Kadın Kolları Teşkilatı da, birbirinden değerli hanımefendilerin millet için ve memleket için bir safta buluştukları kıymetli bir zemin haline gelmiştir.” diye konuştu.

Gençler vitrinimizin önemli bir parçası

Teşkilat turlarını sürdüren Arif Karadağ, AK Parti’nin Erzurum Gençlik Kolları İl Başkanı Erdoğan Dönmez’i de ziyaret etti. Gençlik Kolları’nın, partinin tüm organları gibi dinamizmin sembolü olduğunu ifade eden Karadağ, “Geçmişten bugüne kadar partimizin Gençlik Kolları’nda görev almış olan her bir değerli kardeşimiz, bu davaya önemli katkılar sundu. Kıymetli Erdoğan Dönmez kardeşimiz de, yaşının verdiği enerjiyle partimizin vitrininde önemli bir yer teşkil ediyor” şeklinde konuştu.

Görüşmelerin ardından hem Ayşe Deniz Çelik ve hem de Erdoğan Dönmez, Arif Karadağ’a aday adaylığı çalışmaları sürecinde başarılar diledi.
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