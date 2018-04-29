Karakaya’dan Berat Kandili kutlaması

Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yücel Karakaya, yarın gece idrak edeceğimiz Berat Kandili münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Karakaya, "Allah’ın rahmet ve mağfiretinin bizleri kuşatacağı, rabbimizin rızası doğrultusunda, kulluk şuur ve bilinciyle kendimizle hesaplaştığımız, tövbe edip af dilediğimiz Ramazan ayının son müjdecisi Berat Kandiline ulaşmak üzereyiz. Berat gecesi; arınmak ve af dilemek, Rabbimize yönelip mağfiret iklimine girmek için bizlere sunulmuş bir ikramdır. İşimiz, unvanımız ne olursa olsun dünya hayatımızı gözden geçirip, meşguliyetlerimizi, tüm sahip olduklarımızı ve olamadıklarımızı, arzu ve isteklerimizi ahiretimizde sorumlu olup hesabını vereceğimiz amel nazarıyla tekrar değerlendirme gecesidir. Kendimize, ailemize, anne baba ve akrabalarımıza, vatanımıza, ülkemize, Müslümanlara ve tüm insanlığa karşı sorumluluğumuzu gözden geçirme, hayırlı işlerimiz için şükür, hata ve günahlarımız için tövbe, dünya ve ahiretimiz için de dua ve yakarış gecesidir. Müslümanlar için önemli olan Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de işaret edilen ve efendimiz tarafından övülen bir mü’min olmaktır, sadece Allah (cc)’a kul olmaktır. İster öğrenci ister öğretmen, ister çiftçi ister sanayici, bürokrat ya da siyasetçi ne olursak olalım önce iyi bir mü’min olmaya çalışmalıyız. Asıl sorumluluğumuz her şart ve koşulda iyi bir mü’min olmaktır. Onun dışındakilerin hepsi gelip geçici dünyalıklar ve imtihanlarımızdır. Bir rahmet vesilesi olarak hata ve kusurlarımızdan dönüp yeni bir başlangıç yaparak kalplerimizi ve geleceğimizi aydınlatmak için bizlere sunulan sayılı ikramlardan olan Berat Gecesini hakkıyla değerlendiren kullar arasında olmamız duasıyla kandilinizi tebrik ediyor; bütün müminlerin arınmasına ve affına, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını diliyorum" dedi.