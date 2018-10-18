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18 Ekim 2018 Perşembe 10:19

Kasık fıtığının nedenlerine dikkat

Doç.Dr. Fahri Yetişir, kasık fıtığı hakkında uyarılarda bulundu.Genel Cerrahi Uzmanı Doç.Dr. Fahri Yetişir, “Karın duvarında fıtık gelişme riskinin yüksek olduğu zayıf noktalar mevcuttur ve genellikle bu bölgelerden daha çok fıtık...

Kasık fıtığının nedenlerine dikkat
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Doç.Dr. Fahri Yetişir, kasık fıtığı hakkında uyarılarda bulundu.

Genel Cerrahi Uzmanı Doç.Dr. Fahri Yetişir, “Karın duvarında fıtık gelişme riskinin yüksek olduğu zayıf noktalar mevcuttur ve genellikle bu bölgelerden daha çok fıtık meydana gelir. Fıtık genellikle şiddetli bir ıkınma sonrasında, ağır bir cismi kaldırma esnasında, yaşlanma sonrasında, karın duvarına bir hasar oluşmasını takiben, eski bir ameliyat kesisinden veya doğuştan var olan zayıf noktalardan gelişebilir” dedi.

Her yaş grubunda herkeste görülebildiğini ifade eden Dr. Yetişir, “Fıtıklar çocuklarda genellikle doğuştan oluşurken yetişkinlerde genellikle sonradan oluşmaktadır. Laparoskopik kasık fıtığı tamiri; kamera kullanarak çok daha küçük ameliyat kesilerinden karın içine girilerek yapılmaktadır. Fıtık ameliyatlarında ister açık olsun ister kapalı olsun yama kullanılmaktadır fakat kapalı ameliyatta yama iç tarafa konulurken açık ameliyatlarda yama dış tarafa konulmaktadır. Kapalı kasık fıtığı ameliyatlarından sonra daha az ağrı olması nedeni ile daha çabuk günlük hayata ve işe dönebilmektedir. Özellikle ağır işlerle uğraşan kişilerde veya sporcularda daha çok kapalı ameliyatı tercih etmekteyiz” diye konuştu.

Hemen hemen tüm kasık fıtıklarının kapalı olarak da ameliyat edilebildiğini kaydeden Dr. Yetişir, “Sadece şu durumlarda kapalı ameliyat uygun değildir. Kapalı kasık fıtığı genel anestezi altında yapıldığı için hastanın genel anestezi almasının sakıncalı olduğu durumlarda. Bu bölgeden geçirilmiş olan daha önceki operasyonların varlığında (prostat ameliyatı gibi)” açıklamalarda bulundu.
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