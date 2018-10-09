Kaygusuz’a hemşehri ziyareti

Erzurum Oltu ve Yöresi Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Demir ile yönetim kurulu üyeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Salih Kaygusuz’u ziyaret etti.Dernek Başkanı Hakan Demir, “İl Müdürümüzün KYK da olduğu...

Erzurum Oltu ve Yöresi Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Demir ile yönetim kurulu üyeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Salih Kaygusuz’u ziyaret etti.

Dernek Başkanı Hakan Demir, “İl Müdürümüzün KYK da olduğu gibi milli eğitimde de çok önemli hizmetlere imza atacağına inanıyoruz” dedi.

Erzurum Oltu ve Yöresi Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetiminden İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz’a ‘Hayırlı olsun’ ziyareti.

Dernek Başkanı Hakan Demir ve yönetim kurulu üyeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Salih Kaygusuz’u ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Erzurumlu bir bürokratın atanmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Oltu ve Yöresi Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Demir, hemşehrileri olan Kaygusuz’un KYK İl Müdürlüğü’nden sonra Milli Eğitim Müdürlüğü’nde de başarılı olacağını ve Erzurum adına önemli hizmetlere imza atacağına inandıklarını söyledi.

Demir, “Salih Kaygusuz Oltumuzun yetiştirdiği genç ve başarılı bürokratlardan biri. Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü olması, Tüm Erzurumluları olduğu gibi biz Oltuluları da oldukça sevindirmiştir. İnanıyoruz ki, İl Milli Eğitim Müdürümüz Salih Kaygusuz, Erzurum eğitimi adına çok önemli hizmetlere imza atacak. Kendisine hayırlı olsun dileklerimizi ileterek, başarılar diliyoruz. Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü görevine bir Erzurum müdürün atanması gerekirdi, bunu da devlet büyüklerimiz yaptılar. Erzurumlu bir bürokrat olan ve Oltumuzun bağrından çıkmış olan Salih Kaygusuz’un il milli eğitim müdürü olmasına çok sevindik. İnşallah bu görevde önemli hizmetlere imza atar. Oltu ve Yöresi Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı olarak yönetim kurulum ve tüm Oltulular adına Salih beye yeni görevinde başarılar diliyor, iyi çalışmalar diliyoruz” diye konuştu.

Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Demir, göreve geldikleri iki yıllık süre içinde yönetimin tüm kurulları ile birlikte Oltu için çalıştıklarını ifade ederek, “Biz Dernek yönetimi olarak iki yılda Oltumuz için çalışıyoruz. Bundan sonra da birlikte olursak, Oltumuz için kolektif gücümüzü kullanırsak, çok daha başarılı olacağız” dedi.

Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Demir ile yönetim kuruluna nezaket ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Milli Eğitim Müdürü olarak aldığı görev bayrağını en üst seviyeye taşımak için tüm Milli Eğitim Camiası ile birlikte seferber olacaklarının altını çizdi.

Kaygusuz, “Veli öğretmen, öğrenci idareci hep birlikte Erzurum’un eğitimde başarı çıtasını en üst seviyelere çıkarmak için el birliği ile çalışacağız” şeklinde konuştu.