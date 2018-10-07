Keleşoğlu: “Yaşlılar baş tacımızdır“

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Özel Güzide Bakım Ev’inde hayatlarını devam ettiren engellilere Yaşlılar Günü dolayısı ile anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bakımevi’nde yaşayan yaşlılık çağına ulaşmış zihinsel, ruhsal ve ortopedik engelliler ile sohbet eden Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Yöneticileri, Özel Güzide Bakımevi Müdürü Suheyla Esen ve Bakımevi sakinleri ile engelli yaşlıların sorun ve sıkıntıları ile ilgili istişarelerde bulundular.

Etkinlik hakkında bilgi veren Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, “Yaşlılar Günü nedeniyle yaşlılık çağına ulaşmış zihinsel,ruhsal ve ortopedik engelli hemşehrilerimizi ziyaret edip, gönüllerini almak istedik” dedi.

Yaşlılarımızı unutmayalım

Meclis Koordinatörü Keleşoğlu sözlerine şöyle devam ett: “Bizler, millet olarak yaşlılarımızı asla bir yük olarak görmeyip aksine onların varlıklarından mutluluk duyan bir medeniyetin mensuplarıyız. Sevgi, saygı ve fedakârlığın gelişmesinde, toplumsal hayatımızın ahenkli bir şekilde devam ettirilmesinde, gençlerimizin ve çocuklarımızın yetiştirilmesinde yaşlılarımızın katkısı büyüktür. Bununla birlikte devletimiz yaşlılarımızın hayatını kolaylaştırmak, kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak için bir dizi yasal düzenleme yapmıştır. Hükümetimiz, baş tacımız olan büyüklerimizin, modern çağın hızına ayak uydurması için çalışmalarını sürdürmektedir. Huzurevleri ve bakıma muhtaç yaşlılar için evde bakım hizmetleri, yaşlılarımızın hayata tutunmalarını kolaylaştırmaktadır. Yaşlılar Günü, yaşlılarımızın sorunlarına çözüm bulmak, duyarlılığı artırmak ve yaşlılarımızın yaşamımızdaki yerini hatırlamak açısından önemlidir. Fakat yaşlılarımızı sadece bir gün değil her zaman hatırda tutmalıyız. Önemli olan fiziki olarak güçlerini kaybettikleri dönemde, ruhlarını canlı tutabilmek ve yaşamdan kopmadan huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlamaktır. Gençlerimizin bu bilinçte olması ve bir gün yaşlanacaklarını unutmamaları gerekir. Kimsesiz yaşlılarımız için hizmet veren huzur evlerini düzenli olarak ziyaret edip yaşlılarımızla sohbet etmeleri onları hayata bağlayacaktır. Çünkü yaşlılarımızın sevgiye ve ilgiye ihtiyaçları olduğunu unutmamalıyız. Değerlerimize sahip çıkıp büyüklerimizin birikimlerinden yararlanırsak geleceğimizi sağlam temellerde inşa ederiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm büyüklerimizin Yaşlılar Gününü kutluyor, huzurlu ve bereketli bir ömür diliyorum” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Engelliler Meclisi,Bakım Evi sakinlerine hurma ikram edip akabinde tespih hediyesinde bulundular.

Özel Güzide Bakımevi Müdürü Suheyla Esen ve Bakımevi sakinleri, Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisinin anlamlı ve duygulandıran ziyareti için teşekkür etti.