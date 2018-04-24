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24 Nisan 2018 Salı 13:11

Kent Konseyi Kadın Meclisi mahkumları ziyaret etti

Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve yaklaşan Anneler Günü nedeniyle Erzurum E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’ndaki kadın mahkumları ziyaret etti.Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından gerçekleştirilen...

Kent Konseyi Kadın Meclisi mahkumları ziyaret etti
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Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve yaklaşan Anneler Günü nedeniyle Erzurum E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’ndaki kadın mahkumları ziyaret etti.

Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından gerçekleştirilen ziyarete Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Yadigar Nesrin Şerbetçioğlu ve Kadın Meclis Üyeleri katıldı.

Ziyarette kısa bir konuşma yapan Kadın Meclisi Başkanı Yadigar Nesrin Şerbetçioğlu, “23 Nisan Çocuk Bayramı ve yaklaşan Anneler Günü dolayısıyla bu ziyareti gerçekleştirdik. Ziyarette çocuklu kadın mahkumlara çocuk eşyası ile kendi ihtiyaçlarını karşılamaları için çeşitli malzeme ve hediyeler takdim ettik. Kadın mahkumların dertlerini paylaşıp bir nebze de olsa onları mutlu etmek için buradayız” dedi.

Şerbetçioğlu, ziyaretimiz gerek cezaevi idaresince, gerekse mahkumlar tarafından büyük sevinç ve memnuniyetle karşılandı. Kadın mahkumlar, ziyaretten dolayı Kadın Meclis Üyelerine teşekkür etti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayır Çarşısı tarafından hazırlanan ayakkabı, eşofman takımı ve ihtiyaç malzemeleri kadın mahkumlara teslim edildi.

Şerbetçioğlu, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer’e teşekkür etti.
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