Kermesin geliri engellilere

Erzurum Kent Konseyi Başkan Yardımcısı ve Zihinsel Engelliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Yahya Şaşi’nin girişimleri ile düzenlenen kermes vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Erzurum Zihinsel Engelliler Derneğinde düzenlenen kermes engelliler tarafından hazırlanan yiyecekler, giyecekler, takılar ve hediyelik eşyalar engelli vatandaşlara sosyal yardım amacı ile tezgahlarda yer aldı. Kermeste elde edilecek gelir Erzurum’da yaşayan engellilere bağışlanacak.

Erzurum’daki engelli vatandaşlara sosyal yardım amacıyla düzenlenen kermese Erzurum Kent Konseyi

Engelliler Meclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Burhanettin Yeşilyurt, Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkan Yardımcısı ve Zihinsel Engelliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Yahya Şaşi, dernek üyeleri, engelliler ve yardımsever vatandaşlar katıldı.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Meclis Başkanı Burhanettin Yeşilyurt ve Zihinsel Engelliler Derneği Şube Başkanı Yahya Şaşi Derneğin faaliyetlerini, ihtiyaçlarını, Erzurum’da yaşayan engellilerin talep ve sıkıntılarını istişare etti.

Meclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, “Birleşmiş Milletler verilerine göre Dünyada 500 milyon engelli var. Nüfusumuzun yüzde 12’si engelli vatandaşlarımızdan oluşuyor. Bizler sivil toplum kuruluşları olarak engellilerimizin sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Engelli kardeşlerimizin önünü açtığımız zaman onlara destek olduğumuz zaman engellilerin yapamayacağı, üstesinden gelemeyeceği hiçbir iş yok. Engelli kardeşlerimizin önünde engel olmadan, onlardan sevgimizi esirgemeden daha iyi günler için mücadele etmeliyiz. Engelli kardeşlerimize kendine engelsiz diyen insanlar olarak engel olmazsak hiçbir engel kalmayacaktır. Bu kardeşlerimize imkan sağladığımız zaman ne kadar güzel şeyler ortaya çıkardıklarını görüyoruz. Engelli kardeşlerimizin moral motivasyonunu gördükçe daha çok sosyal faaliyet yapma isteği duyuyoruz. Birlikte yapacağımız daha çok iş ve projelerimiz var. Meclis Koordinatörü Keleşoğlu Kermesin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyor ve Kermesin bereketli olmasını diliyorum” dedi.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Burhanettin Yeşilyurt, “Erzurum Zihinsel Engelliler Derneği engelli kardeşlerimiz için güzel faaliyetler gerçekleştiriyor, Erzurum’daki engelli gençler için sportif faaliyetlerde bulunuyor. Meclis Başkanı Yeşilyurt, engellilerle alakalı yapılan çalışmaların sosyalleşme yolundaki büyük atılımlar olduğunu belirterek, açıkçası engellilere yönelik yapılan bu faaliyetler, onlarında bu hayata kazandırılması adına çok önemli destekler, katkılar ortaya konuyor. Erzurum Zihinsel Engelliler Dernek yönetimi çok güzel çalışmalar yapıyor. Beni bugün duygulandıran ayrı bir durum var, Erzurumlu hemşehrilerimiz hayırseverliğini her zaman yerli yerinde gösteriyor. Bunu bir kez daha burada görmek beni duygulandırıp çok mutlu etti. Burada toplanan gelir inşallah hayırlı işlere vesile olur. Kermesin açılmasında emeği geçenlere herkes teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkan Yardımcısı ve Zihinsel Engelliler Erzurum Şube Başkanı Yahya Şaşi, “Engelli kardeşlerimize sosyal yardım amacıyla düzenlemiş olduğu kermese, katılım ve katkılarından dolayı Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer’e, Meclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu’na, Meclis Başkanı Burhanettin Yeşilyurt’a, Zihinsel Engelliler Deneği üyelerine ve yardımsever vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.