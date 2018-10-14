ERZURUM:
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14 Ekim 2018 Pazar 07:53

“Kırmızı Düdük” kampanyasına katıldı, bisikletini aldı

6 yaşındaki Beril Aslan, Kurban Bayramında trafik kazalarının önlenmesi amacıyla başlatılan “Kırmızı Düdük” projesi kapsamında bisiklet kazanan 100 çocuktan birisi oldu.Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla yollarda oluşabilecek trafik...

'Kırmızı Düdük” kampanyasına katıldı, bisikletini aldı
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6 yaşındaki Beril Aslan, Kurban Bayramında trafik kazalarının önlenmesi amacıyla başlatılan “Kırmızı Düdük” projesi kapsamında bisiklet kazanan 100 çocuktan birisi oldu.

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla yollarda oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla 81 ilde başlatılan ’Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük’ projesine Oltu’dan katılan Özkan ve Burcu Aslan’ın 6 yaşındaki kızları Beril Aslan bisikletine kavuştu.

Erzurum İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa İzzet Ensar, İl Trafik Şube Müdür Vekili Murat Parmaksızoğlu, minik Beril’e bisikletini vermek üzere Oltu’ya geldiler.

Oltu İlçe Emniyet Müdür Vekili Mücahit Kıroğlu ve Oltu Bölge Trafik Komiser Yardımcısı Burak Yıldırım’ın düzenlediği mini bir törenle Beril Aslan bisikletini teslim aldı. Erzurum İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa İzzet Ensar, minik Beril’in ailesiyle bir süre sohbet ettikten sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde bisikletiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce tarafından tanıtımı yapılan proje kapsamında 4 radyo spotu, 3 kampanya tanıtım filmi, 81 ilde asılacak 10 bin afiş ve billboard tasarımları hazırlanmıştı. Bayram süresince TRT FM radyolarında telefonla veya sosyal medya aracılığıyla katılım sağlayan dinleyicilerden her gün 10 çocuğa şapka, tişört, düdük, görev kartı ve kırtasiye seti gibi hediyeler verileceğini belirtilmişti. Kampanya ile aileler üzerinde çocukların yaptırım etkisi kullanılarak, özellikle aşırı hız, emniyet kemeri ve araç kullanırken cep telefonu kullanımı hususlarında kural ihlali yapan, sürücü konumundaki anne ve babalar hedef alınmıştı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "@trafikegm" Twitter adresinden açılacak "#kırmızıdüdük" hashtagine seyahat esnasında verilen görevi tamamladığını fotoğraflayıp buraya etiketleyen ve en fazla beğeni alan 100 çocuğa bisiklet verileceğini duyurmuştu.
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