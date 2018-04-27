ERZURUM:
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27 Nisan 2018 Cuma 09:33

Küçük yürekli Bar’dan adamlardan Erzurum haykırışı

Erzurum Halk Oyunları kültürünün İstanbul’daki temsilcilerinden Müzik Öğretmeni Nurullah Şimşek’in çalıştırdığı Beylikdüzü Şehit Büyükelçi Galip Balkar Orta Okulu bar ekibi Türkiye şampiyonu oldu.Milli Eğitim Bakanlığı 2018...

Küçük yürekli Bar'dan adamlardan Erzurum haykırışı
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Erzurum Halk Oyunları kültürünün İstanbul’daki temsilcilerinden Müzik Öğretmeni Nurullah Şimşek’in çalıştırdığı Beylikdüzü Şehit Büyükelçi Galip Balkar Orta Okulu bar ekibi Türkiye şampiyonu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı 2018 okul sporları halkoyunları yarışmalarında önce İstanbul birincisi sonra Düzce’de Marmara bölge birinciliğini elde eden Beylikdüzü Şehit Büyükelçi Galip Balkar Orta Okulu bar ekibi Kayseri’de yapılan Türkiye şampiyonasında 19 ekip arasında Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Yarışma sonrası kazandıkları kupayı havaya kaldırarak “Erzurum” diye bağıran Bar’dan Adamlar, Erzurumlu olmayan ama yürekleri halk oyunları sevdasıyla yoğrulmuş gencecik bir ekip takdir topladı.
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