ERZURUM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 09:51

KUDAKA yönetim kurulu Erzurum’da toplandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 104. Yönetim Kurulu toplantısı, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile Erzurum’da gerçekleştirildi.KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen’in,...

KUDAKA yönetim kurulu Erzurum'da toplandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 104. Yönetim Kurulu toplantısı, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile Erzurum’da gerçekleştirildi.

KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen’in, ajansın mevcut çalışmaları ve planlanan faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından Vali Azizoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ‘Erzurum ili Süt Sektörü Soğuk Zincir Sistemi Kurulumu Projesi’ isimli güdümlü projeye ilişkin Fizibilite Raporu ve bu rapora esas teşkil eden belgelerin T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na gönderilmek üzere onaylanmasına karar verildi.

Ayrıca, 2018 yılı çalışma programı yerel kalkınma fırsatları Bayburt Yatırım Destek Ofisi faaliyetleri kapsamında doğaltaş sektörünün geliştirilmesi, sektörel bağlantıların güçlendirilmesi ve iyi uygulama örneklerinin yerinde incelenmesi amacıyla ilde doğaltaş sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerinin katılımıyla 6-8 Kasım 2018 tarihleri arasında Afyon ve Bilecik illerinde sektörel çalışma ziyaretinin yapılacağı da belirtildi.

KUDAKA hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Ünal Tuygun, Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan katıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku