KUDAKA yönetim kurulu Erzurum’da toplandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 104. Yönetim Kurulu toplantısı, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile Erzurum’da gerçekleştirildi.

KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen’in, ajansın mevcut çalışmaları ve planlanan faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından Vali Azizoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ‘Erzurum ili Süt Sektörü Soğuk Zincir Sistemi Kurulumu Projesi’ isimli güdümlü projeye ilişkin Fizibilite Raporu ve bu rapora esas teşkil eden belgelerin T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na gönderilmek üzere onaylanmasına karar verildi.

Ayrıca, 2018 yılı çalışma programı yerel kalkınma fırsatları Bayburt Yatırım Destek Ofisi faaliyetleri kapsamında doğaltaş sektörünün geliştirilmesi, sektörel bağlantıların güçlendirilmesi ve iyi uygulama örneklerinin yerinde incelenmesi amacıyla ilde doğaltaş sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerinin katılımıyla 6-8 Kasım 2018 tarihleri arasında Afyon ve Bilecik illerinde sektörel çalışma ziyaretinin yapılacağı da belirtildi.

KUDAKA hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Ünal Tuygun, Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan katıldı.