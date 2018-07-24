Kur’an bülbülleri 15 Temmuz Şehitleri için okudu

Bir süre önce Erzurumlu işadamı Hamza Cimilli tarafından yaptırılarak hizmete açılan Cimili Aile Külliyesi’nde yaz Kur’an kursları da etkin bir şekilde devam ettiriliyor. Kur’an Kursu öğrencileri tarafından organize edilen ve Aziziye...

Bir süre önce Erzurumlu işadamı Hamza Cimilli tarafından yaptırılarak hizmete açılan Cimili Aile Külliyesi’nde yaz Kur’an kursları da etkin bir şekilde devam ettiriliyor. Kur’an Kursu öğrencileri tarafından organize edilen ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın katılımı ile gerçekleşen 15 Temmuz temalı programda öğrencilerin Kur’an-ı Kerim tilaveti dinleyenlerin beğenisini topladı. 15 Temmuz temalı şiirler ve yazıların okunduğu Cimilli Külliye bahçesindeki organizasyona Başkan Orhan’ın yanı sıra AK Parti Aziziye İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile Kur’an kursu öğrencilerinin aileleri de katıldı. Cimilli Camii İmam hatibi Abdulcebbar Kop’un organize ettiği programda öğrencilerin performansları göz doldurdu.

15 TEMMUZ ŞİİRLERİ VE KUR’AN-I KERİM TİLAVETİ

Yaşları 3 ile 12 arasında olan öğrencilerle hazırlanan programın oldukça zengin içerikli oluşu dikkatlerden kaçmadı. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’a yoğun ilginin hissedildiği programda 5 yaşındaki bir çocuğun Yasin suresinin ilk sayfasını ezbere okuması ve bir diğer öğrencinin de 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir için yazılan şiiri okumasıyla birlikte duygu dolu anlar yaşandı

ORHAN; BÖYLESİ ETKİNLİKLER ARTIRILMALI

Cimilli Külliyesi Kur’an Kursu öğrencileri tarafından titizlikle hazırlanan programdan etkilendiğini dile getiren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, bu tür etkinliklerle 15 Temmuz gecesinin milletimiz açısından ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi.

Başkan Orhan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu programda duygusal anları bizlere yaşatan evlatlarımızın varlığı bizleri geleceğe dair ümitlendiriyor. Biliyoruz ki bir daha 15 Temmuz darbe girişimi gibi bir ihanet girişimine teşebbüs edilmeyecektir. Zira geleceğimizi güven içinde bırakacağımız her biri alnından öpülesi evlatlarımız var. İnançlı imanlı nesiller bu ülkenin teminatıdır.”