Kur’an kurslarında Mescidi Aksa konferansı

Erzurumlu Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğlu, okullarda ve Kur’an Kursları’nda öğrencilere Mescidi Aksa Konferansları veriyor.

Taşkesenlioğlu , “İnşallah 81 ilde görev yapan Gençlik liderleri kardeşlerimle Kudüs kıvılcımını başlatırız, bu kutsal görevde küçük de olsa bir pay sahibi olabiliriz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Filistin ve Kudüs’e gönderilen Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğlu, Filistin ve Kudüs izlenimlerini Erzurumlu gençlerle paylaşıyor. Taşkesenlioğlu, Gençlerimizin bilgi ve kültürel alt yapılarını sağlam temeller üzerine inşa etmiş bir kuşak olmaları ve geleceğe daha donanımlı şekilde hazırlanmalarını sağlamak, bölgenin başta İslam medeniyetleri olmak üzere dünya medeniyetleri açısından önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve inanç, siyaset, kültür, tarih açısından öne çıkan öğeleri gençlerle yerinde paylaşıyor.

Kudüs konusunda bilinç geliştirmek amacıyla yapılan ‘Medeniyetimizin Keşfi Kudüs’ Projesine Erzurum’dan katılım sağlayan Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğlu Kudüs ve Mescidi Aksa’yı yerinde görme fırsatı buldu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yakutiye Gençlik Merkezi gençlik lideri olan Yaser Taşkesenlioğlu, ‘Medeniyetimizin Keşfi Kudüs’ Projesine katılımı ile 3 semavi dine tanıklık eden ve Peygamber Efendimizin Miraç’a çıkışı ile ilk kıblemiz olan Kudüs Mescid-i Aksa’yı köşe bucak, mahalle mahalle gençlere anlatarak bilinçleştirmeye devam ediyor.

Okulların eğitim döneminde 20 ye yakın ortaokul ve lise öğrencileriyle buluşan Taşkesenlioğlu , okulların kapanmasıyla birlikte İl Müftülüğü ile alınan izinler doğrultusunda kuran kurslarına başlayan öğrencilerle buluşarak gençlere görsel sunum yapıp Kudüs ruhunu aşılıyor. 81 ilde devam eden projede 100 bine yakın gence sunum yapan gençlik liderleri adeta Kudüs ve Mescidi Aksa ruhunu yeniden aşılamaya çalışıyor.

Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğlu, Kudüs ve Mescidi Aksa’nın kanayan yaramız olduğunu, Kudüs’e gidip yapılan zulme tanık olduklarını belirterek , “Filistin halkı bizleri “Hoşgeldiniz Abdulhamit Han’ın Torunları’ olarak karşılamasının ecdadımızın büyük izler bırakmasının yanı sıra geçmişe takılmayıp bırakılan mirası büyütmek için çok daha fazla çalışmamız gerektiği mesajını aldık” dedi.

Kudüs ve Mescidi Aksa anlatımlarını yıl içerisinde çalışmış olduğumuz Maksutefendi Ortaokulu, Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu gibi Erzurum merkeze uzak dezavantajlı diye nıtelendirdiğimiz okulların yanı sıra Başçakmak köy okulu ile Aziziye-Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ortaokul ve liselerde anlatım yaptığını belirten Taşkesenlioğlu, okulların kapanmasıyla birlikte bu ilçelerdeki camilerde kuran kurslarına devam eden çocuklara ulaşmanın heyecanı içerisinde olduğunu ve okulların tekrar başlamasıyla birlikte okul sunumlarına devam edeceğimi sözlerine ekledi.

Kudüs anahtarları kendisine teslim edilen Hz. Ömer ile Kudüs fatihleri Selahaddin Eyyubi ve Yavuz Sultan Selim dönemlerini ve Kudüs’ün neden kırmızı çizgimiz olduğunu gençlere görsellerle anlatmaya çalıştıklarının altını çizen Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğlu , “İnşallah 81 ilde görev yapan Gençlik liderleri kardeşlerimle Kudüs kıvılcımını başlatırız, bu kutsal görevde küçük de olsa bir pay sahibi olabiliriz” diye konuştu.

Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü Zülküf Yılmaz da Yakutiye Gençlik Merkezi olarak gençlere manevi değerlerimizi anlatma ve tanıtma yolunda büyük eforlar sarf ettiklerini, Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın da bu anlamda önemli çalışmalardan birisi olduğunu belirterek ; gençlik liderlerinin gönül bağı kurarak gönüllerde yer ettiği gençlere anlatımlarının çok daha etkili olduğunu söyledi.