KYK’lılar Osmanlı Türkçesi için Erzurum’da yarıştı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ile Hayrat Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği ‘Osmanlı Türkçesi Yarışması’ Erzurum’da yapıldı.Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Hayrat Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği ‘Osmanlı...

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ile Hayrat Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği ‘Osmanlı Türkçesi Yarışması’ Erzurum’da yapıldı.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Hayrat Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği ‘Osmanlı Türkçesi Yarışması’ Erzurum KYK İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde yapıldı.

‘KYK Yurtları Osmanlıca Yarışıyor’ başlığıyla ülke genelinde düzenlenen yarışma, Erzurum’da Anadolu İmam Hatip Lisesinde 250 KYK öğrencisinin katılımı ile gerçekleşti. Öğrenciler Türkiye finallerine kalabilmek için kıyasıya yarıştı.

Düzenlenen yarışmayla ilgili açıklama yapan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Erzurum İl Müdürü Salih Kaygusuz, yarışmanın Türkiye finalinin 9 Mayısta Ankara’da yapılacağını söyledi.

Kaygusuz, “Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu ve Hayrat Vakfı tarafından protokol kapsamı gereği, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda kalan öğrencilerimizin katılımıyla düzenlenen Osmanlıca yarışması burada gerçekleşmektedir” dedi.

Yarışmanın amacının Osmanlı kültürünü, Osmanlıcayı, öz Türkçemizi gençlerimize öğretmek olduğunun altını çizen Kaygusuz, “ Bin yıllık tarihimize ışık tutacak neslimizi bu noktada eğitmek, geliştirmek, ecdat bilincini aşılamaktır. Erzurum Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğüne bağlı tüm yurtlarımızda açmış olduğumuz Osmanlıca Kursuna katılan ve bu yarışmaya katılmak isteyen 250 öğrencimizin yarışmaya hazırlanmaları sağlandı. Erzurum ‘’da 250 öğrencimizin katıldığı sınavların sonucunda dereceye girenlerin Türkiye genelindeki bazı etkinliklere ve aynı zamanda yurt dışı gezilerine katılmaları sağlanacaktır. Aynı zamanda bu yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize Osmanlıca mealli Kuran-ı Kerim hediye edilecektir. Bize bu konuda katkı sağlayan Genel Müdürlüğümüze ve Hayrat Vakfı’na ve Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.