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25 Nisan 2018 Çarşamba 17:35

Makedonya yolcusu öğrenciler Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları öğrencileri, kardeş okul olan Makedonya’nın Tefeyyüz İlköğretim Okulunu ziyaret etmeden önce Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile bir araya geldi.Makedonya’nın başkenti...

Makedonya yolcusu öğrenciler Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti
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Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları öğrencileri, kardeş okul olan Makedonya’nın Tefeyyüz İlköğretim Okulunu ziyaret etmeden önce Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile bir araya geldi.

Makedonya’nın başkenti Üsküp’te Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, hem Türk kardeşleri ile kutlamak, hem de harçlıklarından topladıkları nakdî yardımı takdim etmek üzere Makedonya’ya yola çıkmadan önce Rektör Çomaklı’yı ziyaret eden öğrencilere, Balkan ülkelerinden sorumlu kültür ve eğitim elçisi olarak görevlendirilen Doç. Dr. A. Selim Doğan eşlik etti.

2016 yılında yaşanan depremden sonra hasar gören Tefeyyüz İlköğretim Okulunun bakım ve onarımı için öğrenciler tarafından düzenlenen yardım kampanyasının örnek bir davranış olduğunu söyleyen Rektör Çomaklı, öğrencileri tebrik etti.

Tefeyyüz İlköğretim Okulunun, Üsküp’te Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Türkçe eğitim veren eğitim ve öğretim kurumu olduğuna işaret eden Rektör Çomaklı, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türklere miras kalan bu okulun ebediyen yaşatılması gerektiğini söyledi.
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