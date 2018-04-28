MHP 15. Genişletilmiş İstişare toplantısı yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanlığı 15. Genişletilmiş İstişare toplantısı Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın’ın katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, MHP Yönetim Kurulu Üyesi ve TBMM İdare Amiri Erkan Haberal, Erzurum MHP İl Başkanı Naim Karataş, İlçe Başkanları ve çok sayıda partililer katıldı.

“Cumhur İttifakı” hakkında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın söz konusunun vatan olduğunu ve bu sebeple birlik olmanın öneminin bu gibi süreçlerde değerli olduğunu vurgulayarak, “MHP’nin iktidar olması için elimizden geleni yapacağız. Önce ülke ve millet yurt içinde ve yurt dışında öncelik milletin bekasıdır. Biz ne hamle yaptıysak bize engel oldular Afrin’de ne işimiz var dediler ben soruyorum sizlere bir ülkeyi yada bir dünya coğrafyasını bir mahalle düşünün evinizin önüne birisi gecekondu yapsa siz rahatsız olmazmısınız?, namusunuz tehlikede olmaz mı? olur aynı bu şekilde düşünün biz bunu engelledik ama bunu anlamayanlar oldu. Biz cumhur ittifakını yaparken bize AK partinin dün neler yaptıklarını hatırlattılar dün için zamanında hep eleştiren biz olduk. Bugün vatan meselesi var ortada biz ‘’ben’’ demek yerine vatan diyenlerdeniz. Allah’ın izniyle iktidara geleceğiz” diye konuştu.

Toplantının sonunda MHP’ye yeni katılan üyeler için rozet takdim töreni yapıldı.