ERZURUM:
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24 Temmuz 2018 Salı 14:53

MHP Erzurum İl Başkanı Karataş, 24 Temmuz mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.Gazeteciliğin, meşakkat dolu ve fedakarlık gerektiren bir meslek olduğuna dikkat çeken İl Başkanı Karataş, Erzurum’da görev yapan...

MHP Erzurum İl Başkanı Karataş, 24 Temmuz mesajı
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Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.

Gazeteciliğin, meşakkat dolu ve fedakarlık gerektiren bir meslek olduğuna dikkat çeken İl Başkanı Karataş, Erzurum’da görev yapan tüm basın yayın kuruluşları mensuplarının ekonomik ve sosyal alanlarda daha iyi koşullarda mesleklerini icra etmeleri temennisinde bulundu.

MHP İl Başkanı Karataş, “İlkeli ve sorumlu habercilik anlayışı ile kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak tarafsız bir şekilde kamuoyunu aydınlatma çalışmalarını yürüten basın, toplumun güvencesidir. Bu vesileyle; her daim ilkeli ve tarafsız bir anlayışla görevlerini sürdürme gayreti içerisinde olan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyor, görevlerini yaparken hayatını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, basın camiamızın tüm mensuplarına sevgi ve selamlarımızı sunuyorum” dedi.
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