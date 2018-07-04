MHP Erzurum İl Başkanı Karataş: “Çocuk istismarcılarını darağacına çıkarmak milletimizin geleceği açısından hayati bir önem arz etmektedir”

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş milletimizi yasa boğan çocuk istismarı ve cinayetlerine yönelik bir mesaj yayımladı.

İl Başkanı Karataş mesajında şunları kaydetti:

“Türk milletinin asil geleceği ve teminatı olan çocuklarımıza yönelik alçakça işlenen istismar olayları yüreğimizi dağlamış, milli vicdanımızda telefisi mümkün olmayacak derin bir tahribata sebep olmuştur. Evlatlarımızı istismar eden ve kalleşçe katleden şerefsizlerin en ağır ve en şiddetli ölçüde cezalandırılması kaçınılmaz bir adalet ihtiyacı olduğu gibi ihmal edilemeyecek ölçüde insanlık görevimizdir. Bunun içindir ki bu alçakları darağacına çıkarmak milletimizin geleceği açısından hayati bir önem arz etmektedir. Zira milletimizin bu yönde bir beklentisi bulunmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak çocuklarımızı istismar edip hunharca katleden canilere ve vatan hainlerine yönelik idam beklentimizde ne kadar samimi olduğumuzu, Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli, “Kim ki çocukların hakkını, hukukunu inkar ve imha etmeye kalkıyorsa ya anasından doğduğuna pişman edilmeli, ya da kurulacak bir darağacında boğazına yağlı urgan geçirilmelidir" diyerek ifade etmiştir. Caniler ve vatan hainleri için darağacı kurmak şeref vazifemiz olduğu gibi, şüphesiz milli ahlaka hizmet etmenin en yüce mertebesi olacaktır. Bilinmesini isteriz ki Milliyetçi-Ülkücü Hareket olarak namus fukaralarına karşı mücadele etmeyi ve çocuklarımızın huzur dolu bir yaşam sürebilmesi için tüm varlığımızı seferber etmeyi tarihi bir görev olarak bilmekteyiz. İnsani ve imani değerleri ölçü alarak çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda, imansızlara, İmanımızla; ahlaksızlara ise ahlakımızla karşı duracağız. Alçaklara, namussuzlara yavrularımızı asla teslim etmeyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle kalbi kırık bir şekilde bu dünyadan göç eden yavrularımıza Allah’tan rahmet, yüreği yanmış; gözü yaşlı yakınlarına sonsuz sabırlar diliyorum.”