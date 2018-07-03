ERZURUM:
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03 Temmuz 2018 Salı 13:09

MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’tan 3 Temmuz mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 Temmuz 1919’da Erzurum’a gelişinin 99. yıldönümünü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.MHP İl Başkanı Karataş mesajında şu ifadelere...

MHP Erzurum İl Başkanı Karataş'tan 3 Temmuz mesajı
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Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 Temmuz 1919’da Erzurum’a gelişinin 99. yıldönümünü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

MHP İl Başkanı Karataş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milli mücadele döneminde Anadolu’da işgalcilere karşı halkı örgütlemek amacıyla Erzurum Kongresi’ni toplamak üzere şehrimize gelen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dadaşlar ile Palandöken Dağı eteklerinde bir araya gelmiş ve milli mücadele hareketini başlatmıştır. Erzurum’da bayraklaşan bu milli hareket kısa bir süre içerisinde tüm vatan sathına yayılmıştır. Milletimizin istikbaline ve vatanımızın bölünmez bütünlüğüne kast eden emperyal mihraklara karşı İstiklal mücadelesi başlamış ve mazlum milletlere örnek teşkil edecek bir kararlılığa bürünmüştür. Türk milleti, bağımsızlığı uğruna tek vücut olmuş ve dünyanın tek başarılı İstiklal savaşını şanına yaraşır bir şekilde tamamlayarak, Anadolu coğrafyasının ebediyete kadar Türk’ün hakimiyetinde kalacağını bütün dünyaya ispat etmiştir. Bu vesileyle dünya tarihini yeniden yazdıran milli mücadele kahramanlarımızın Aziz hatıralarını saygıyla yad ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarına, vatanımız uğruna göz kırpmadan şehadete yürümüş olan tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyor, Şanlı vatanımız uğruna ve şerefli milletimizin geleceği için kahramanca savaşmış bütün gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”
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