ERZURUM:
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16 Ekim 2018 Salı 10:01

MHP Erzurum İl Teşkilatı, Karayazı, Hınıs ve Karaçoban’a çıkarma yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Karayazı, Hınıs ve Karaçoban ilçelerine mahalli idareler seçimi dolayısıyla halka ve esnafa yönelik gezi düzenledi. MHP MYK Üyesi Doç.Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, MHP İl Yönetim...

MHP Erzurum İl Teşkilatı, Karayazı, Hınıs ve Karaçoban'a çıkarma yaptı
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Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Karayazı, Hınıs ve Karaçoban ilçelerine mahalli idareler seçimi dolayısıyla halka ve esnafa yönelik gezi düzenledi. MHP MYK Üyesi Doç.Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, MHP İl Yönetim Kurulu üyeleri ve MHP ilçe başkanlarının da katıldığı gezi programı ilçe vatandaşları tarafından yoğun ilgi gördü.

Mahalli idare seçimleri için çalışmalarına hız veren MHP İl Başkanı Karataş, Karayazı, Hınıs ve Karaçoban ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Daha sonra, ilçe Emniyet müdürlüklerini, Kaymakamlıkları, Adliyeleri ve Jandarma Özel Hareket Komutanlıklarını da ziyaret etti.

İlçe vatandaşlarının sorunlarını dinleyen İl Başkanı Karataş, Türkiye’nin aydınlık günlerinin Milliyetçi Hareket Partisinin iktidarıyla orantılı olduğunu bunun için de yaklaşan mahalli idare seçimlerinde MHP’nin başarısı için her türlü fedakarlığa hazır olduklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti: “2019 yerel seçimleri için tüm teşkilatlarımız MHP’nin zaferine yürekten inanmış, bunun için de tüm dinamiklerini harekete geçirmiş bulunmaktadır. Erzurum’da iddialı olmadığımız hiç bir ilçe bulunmamaktadır. Teşkilat olarak yerel seçimlere hazırız. Allah’ın izniyle yerel seçimlerde partimiz Erzurum’da unutulmayacak destansı bir başarıya imza atacaktır. MHP İlçe Başkanlarımızın genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerde de aynı heyecanı ve kararlılığı göstereceklerine yürekten inanıyorum. Teşkilat olarak yerel seçimlere hazırız. Allah’ın izniyle yerel seçimlerde partimiz Erzurum’da unutulmayacak destansı bir başarıya imza atacaktır. Allah’ın izniyle 31 Mart 2019 tarihinde tüm ilçe belediyelerimize MHP’nin mührü kazınacaktır. Bunun için gece gündüz demeden çalışmaktayız.”
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