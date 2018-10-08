ERZURUM:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 14:51

MHP İl Başkanı Karataş esnafla bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Naim Karataş Tortum’da halka ve esnafa yönelik gezi düzenledi. Geziye MHP Tortum İlçe Başkanı İlhan Uzun’da katıldı.

MHP İl Başkanı Karataş esnafla bir araya geldi
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Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Naim Karataş Tortum’da halka ve esnafa yönelik gezi düzenledi. Geziye MHP Tortum İlçe Başkanı İlhan Uzun’da katıldı.

Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan İl Başkanı Karataş, “MHP gerek ülke çapında gerekse Erzurum’da önemli bir zafere imza atacaktır. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. MHP’nin başarısı için tüm dinamiklerimizi harekete geçirmiş bulunmaktayız, tüm teşkilatlarımız mahalli idare seçimleri için seferber olmuştur. Hedefimiz büyük, azmimiz emsalsizdir. Genel Başkanımızın memleketimiz için gece gündüz demeden olağan üstü çaba ve gayretine layık olmak ve partimizi hak ettiği noktaya çıkarmayı tarihi bir misyon bilmekteyiz. Farkındayız ki Milliyetçi Hareket Partisi kazandığı her şehirde, her ilçede, o şehrin ve ilçenin çehresini değiştirecek plan ve programları ortaya koyacaktır. Erzurum il teşkilatı olarak, şehrimize mahalli idare seçimlerinde üç hilalli sancağı dikmek için her türlü fedakarlığı göze almış bulunmaktayız. Türk milletinin görkemli yükselişinin MHP’nin iktidarıyla olacağına yürekten inanmış olan bizler, 2019 yerel seçimlerinde partimizi iktidara taşımak için yorulmayı unutacağız” dedi.
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