MHP İl Başkanı Karataş’tan 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

İl Başkanı Karataş mesajında şunları kaydetti: “Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik emperyal kaynaklı tehditlerin genişlediği, ruhunu ve beynini şer odaklarına teslim etmiş yerli ihanet odaklarının, milletimizin birlik ve beraberliğini bozmak için taarruza geçtiği bir dönemde, 3 Mayıs Milliyetçiler gününü iştirakle hatırlıyor; hürmet, kıvanç ve minnetle yâd ediyorum. Türk milliyetçiliğinin bir asrı aşan fikir serüveninde, sahip olduğu anlam ve neden olduğu gelişmeler bakımından hayati bir yer işgal eden 3 Mayıs 1944 ruhunun 74. Yıl dönümünün yeni bir dinamizme, toparlanmaya, silkinmeye ve yeniden şahlanışa vesile olması en samimi dilek ve arzumdur.

Herkesçe bilinen bir gerçektir ki Türk milliyetçileri, yaşadıkları her devirde, mücadele ettikleri her zeminde, her türlü baskıya rağmen zulme ve haksızlığa boyun eğmemişler, yozlaşma ve yabancılaşmaya ise asla teslim olmamışlardır. Dağılmanın ve parçalanmanın karşısında emniyet, gerilemenin ve küçülmenin önünde ise bariyer olmuşlardır. Bu açıdan her türlü saygı ve takdire şayan olduklarını mücadele disiplinleriyle, ahlaki tutarlıklarıyla, istikrarlı ve iddialı hayatlarıyla da göstermişlerdir.

Biliyor ve inanıyoruz ki devletimizi kuran yüksek bir fikrin ve bağlanışın adı olan Türk milliyetçiliği, aynı zamanda geleceğimizi tayin eden irfanın karar ve kader mihveridir. Ve yine biliyoruz ki bundan tam 74 yıl önce bozuk, saplantılı, çarpık, milli ve manevi nitelikten yoksun yönetim anlayışı, Türk milliyetçiliğinin aziz mensuplarına her türlü eziyeti reva görmüş, boyunduruk altına almak için her yolu denemişlerdir. Ancak inanmışlığın, adanmışlığın ve kararlılığın mihenk taşı olan ve Türk ülküsünün binlerce yıllık kutlu mirasını layıkıyla benimsemiş bir avuç dava adamı haklı iddiasından asla vaz geçmemiştir.

Şüphe götürmez bir gerçektir ki yenilmeyi ve boyun eğmeyi aklından bile geçirmemiş emsalsiz bir yiğitliğin ve eşsiz bir azmin timsali olan, Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’in de aralarında bulunduğu yirmi üç dava adamının 3 Mayıs’ta ortaya koyduğu şanlı mücadele sonraki nesiller için de heyecan ve ilham kaynağı olmuştur.

Yüce milletimizin yegâne güvencesi olan Türk Milliyetçiliği, geleceğin rehberi, günümüzün eskimeyen vizyonu, ekonomik büyümenin metodu, demokrasi ve özgürlüğün teşvikçisidir. Bağımsız bir yaşam için yabancı dayatmaları boşa çıkarmanın onurlu yolu, Türk kimliğine sahip çıkarak kendi geleceğimize egemen olma düşüncesinin bir ifadesi, birlikte yaşama ve kardeşlik projesinin nihai temeli ve yoludur.

Bu duygu ve düşüncelerle ‘3 Mayıs Milliyetçiler Günü’nü kutluyor; hiç bir saldırının yıldıramadığı ve tarihe altın harflerle yazılmaya namzet şanlı bir mücadele ortaya koyan milliyetçi kahramanları şükran, minnet ve özlemle anıyor, hatıraları karşısında bir kez daha saygıyla eğiliyor; başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak üzere, tüm ülkü şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.”