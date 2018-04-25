ERZURUM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:00

MHP Kadın Kolları’ndan kermes

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanlığı Kadın kolları tarafından kermes düzenlendi.Yakutiye kent meydanında düzenlenen kermese, Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz,...

MHP Kadın Kolları'ndan kermes
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanlığı Kadın kolları tarafından kermes düzenlendi.

Yakutiye kent meydanında düzenlenen kermese, Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı Haktan Genç ve MHP Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Yıldız Çakıcı katıldı.

Erzurum halkının yoğun ilgi gösterdiği kermeste MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, MHP Erzurum Kadın Kolları İl Başkanı Yıldız Çakıcı’ya teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Milliyetçi Hareketin Türk kadınına vermiş olduğu önemi dile getiren MHP İl Başkanı Karataş, şunları kaydetti: “Şanlı tarihimiz Türk kadının şüphesiz eşsiz kahramanlıklarıyla doludur. Arkamızda fedakâr Türk kadının olduğunu bilmek bizlere güç ve kuvvet vermektedir. Biliyor ve inanıyoruz ki, ülkemizin onurlu geleceği için her türlü çileyi göze almış, Türk Dünyasının Bilge Lideri Sayın Genel Başkanımızın gösterdiği kutlu hedefe kilitlenmiş vefakâr kadınlarımız ile her türlü engeli aşmaya muktedir olacağımız şüphe götürmez bir gerçektir.”

Ülkemizin onurlu geleceği için hiç bir sorumluluktan kaçmayacaklarını dile getiren, MHP Kadın Kolları İl Başkanı Yıldız Çakıcı, Milliyetçi Hareketin görkemli ilerleyişine katkı sağlayacak her türlü fedakârlığa hazır olduklarını belirtti.

Kermese katılan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, MHP kadın kolları Erzurum İl Başkanı Yıldız Çakıcı’ya teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku