MHP Kadın Kolları’ndan kermes

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanlığı Kadın kolları tarafından kermes düzenlendi.

Yakutiye kent meydanında düzenlenen kermese, Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı Haktan Genç ve MHP Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Yıldız Çakıcı katıldı.

Erzurum halkının yoğun ilgi gösterdiği kermeste MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, MHP Erzurum Kadın Kolları İl Başkanı Yıldız Çakıcı’ya teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Milliyetçi Hareketin Türk kadınına vermiş olduğu önemi dile getiren MHP İl Başkanı Karataş, şunları kaydetti: “Şanlı tarihimiz Türk kadının şüphesiz eşsiz kahramanlıklarıyla doludur. Arkamızda fedakâr Türk kadının olduğunu bilmek bizlere güç ve kuvvet vermektedir. Biliyor ve inanıyoruz ki, ülkemizin onurlu geleceği için her türlü çileyi göze almış, Türk Dünyasının Bilge Lideri Sayın Genel Başkanımızın gösterdiği kutlu hedefe kilitlenmiş vefakâr kadınlarımız ile her türlü engeli aşmaya muktedir olacağımız şüphe götürmez bir gerçektir.”

Ülkemizin onurlu geleceği için hiç bir sorumluluktan kaçmayacaklarını dile getiren, MHP Kadın Kolları İl Başkanı Yıldız Çakıcı, Milliyetçi Hareketin görkemli ilerleyişine katkı sağlayacak her türlü fedakârlığa hazır olduklarını belirtti.

Kermese katılan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, MHP kadın kolları Erzurum İl Başkanı Yıldız Çakıcı’ya teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.