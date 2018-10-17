ERZURUM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 12:24

MHP’liler Göğebakan’ı kutladılar

Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı, Erzurum Baro Başkanlığı’na üçüncü kez seçilen Talat Göğebakan’ı ziyaret etti.MHP İl Başkanı Naim Karataş, MHP MYK üyesi Doç.Dr Gökhan Yazıcı ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri Göğbakan’ı...

MHP'liler Göğebakan'ı kutladılar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı, Erzurum Baro Başkanlığı’na üçüncü kez seçilen Talat Göğebakan’ı ziyaret etti.

MHP İl Başkanı Naim Karataş, MHP MYK üyesi Doç.Dr Gökhan Yazıcı ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri Göğbakan’ı tebrik ederek kendisine ve yeni yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi. İl Başkanı Karataş, "Avukatlık kutsal bir meslektir. Avukatlarımızın yetiştirilmesi anlamında, barolarımıza da önemli görevler düşüyor. Size, yönetim kurulu üyeleri ve diğer avukatlarımıza başarılar diyorum" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Baro Başkanı Talat Göğebakan, MHP İl yönetimine baro hakkında bilgiler verdi. Ziyaretinden ardından Göğebakan MHP İl Yönetimi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku