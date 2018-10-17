MHP’liler Göğebakan’ı kutladılar

Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı, Erzurum Baro Başkanlığı’na üçüncü kez seçilen Talat Göğebakan’ı ziyaret etti.

MHP İl Başkanı Naim Karataş, MHP MYK üyesi Doç.Dr Gökhan Yazıcı ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri Göğbakan’ı tebrik ederek kendisine ve yeni yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi. İl Başkanı Karataş, "Avukatlık kutsal bir meslektir. Avukatlarımızın yetiştirilmesi anlamında, barolarımıza da önemli görevler düşüyor. Size, yönetim kurulu üyeleri ve diğer avukatlarımıza başarılar diyorum" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Baro Başkanı Talat Göğebakan, MHP İl yönetimine baro hakkında bilgiler verdi. Ziyaretinden ardından Göğebakan MHP İl Yönetimi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.