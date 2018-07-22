ERZURUM:
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22 Temmuz 2018 Pazar 14:57

Milletvekili Taşkesenlioğlu’ndan teşekkür buluşması

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, partililerle piknik havasında geçen yemekte biraraya geldi.Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, teşekkür anlamında yemek organizasyonu düzenledi. Botanik Parkta düzenlenen programa çok sayıda...

Milletvekili Taşkesenlioğlu'ndan teşekkür buluşması
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AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, partililerle piknik havasında geçen yemekte biraraya geldi.

Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, teşekkür anlamında yemek organizasyonu düzenledi. Botanik Parkta düzenlenen programa çok sayıda AK Partili katıldı. Partililerle biraraya gelip istişarede bulunan Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, “Bugün bu organizasyonu teşekkür anlamında tertipledik. Partimizin 3 kademesinde görev alan arkadaşlarımız buradalar. Bu Pazar gününü birlikte geçirip arkadaşlarımızla görüş alış verişinde bulunacağız. Daha güzel hizmetler için daha çok çaba sarf edeceğiz” diye konuştu.
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