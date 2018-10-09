Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz, Rehber öğretmenlerle bir araya geldi

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Erzurum Anadolu Lisesi Kültür Sitesinde Yakutiye Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleşen toplantı vesilesi ile Erzurum’da görev yapan Rehber öğretmenlerle bir araya geldi.

2018-2019 eğitim öğretim yılının ülkeye, şehre, öğretmen, öğrenci, velilere ve tüm paydaşlara hayırlı olması temennisiyle konuşmasına başlayan İl Müdürü Salih Kaygusuz, “Gelişimsel rehberlik anlayışını model alarak etkin ve verimli bir rehberlik hizmeti sunabilmenin önemli olduğunu, eğitimin tek yönlü bir süreç olmadığını, öğretmen-öğrenci-veli unsurlarının bulunduğunu ve bu üçgendeki döngüyü sağlayanlar arasında en önemli görevin rehber öğretmenlerde olduğunu, öğrencilerin gelişim dönemi özelliklerini aksatmadan bilişsel anlamda akademik başarısı yüksek, ahlak gelişimi açısından ilkeli, erdemli kendi değerlerine sahip olan; sosyal yönden, benliğini kaybetmeden toplumla ve yüzyılla bütünleşmiş, insan ilişkilerinde paylaşımcı ve üretken, ülkesini, insanlığı seven, kişilikli insanlar yetiştirmenin öncelikli hedeflerimiz arasında olması gerektiğini” dedi.

Kaygusuz, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın genel hedefler olarak belirlediği, “Madde bağımlılığı, ihmal ve istismardan korunma” konularına değinerek Erzurum Rehberlik Hizmetleri İl Danışma Komisyonu’nda alınan kararlar gereği Erzurum yerel hedefleri olarak belirlenen, “Okul başarısını arttırma ve mesleki ilgi, değer ve yetenekler” üzerinde durdu.

Kaygusuz sözlerine şöyle devam etti:

“Erzurum’un başarısı ve özlediğimiz bir Erzurum için hep birlikte çalışmaya ve bu meselede hiçbir fedakârlıktan kaçmayacağımıza ve bu yüzyılın, bu şehrin, bu teşkilatın ihtiyacı neyse karşılayacağımıza kimsenin şüphesi olmasın. Okullarımızda başarı, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, proje çalışmaları, öğretmen memnuniyeti, motivasyon, okullarımız arasındaki eğitim kalitesi farkının azaltılması vb. konularda çalışmalar yapılacağını.”

Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, rehber öğretmenlere başarı dileyerek hayırlı bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz’un yanı sıra Müdür Yardımcısı Samih Kır, Şube Müdürü Orhan Beyazlı, İŞKUR temsilcileri ve rehber öğretmenler katıldı.