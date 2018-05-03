ERZURUM:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 12:20

Mühendislik Fakültesi öğrencileri projelerini sergiledi

Erzurum Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde öğrenim gören son sınıf öğrencileri tasarladıkları projelerle kıyasıya yarıştılar.Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri yılsonu proje ödevleri için tasarladıkları...

Mühendislik Fakültesi öğrencileri projelerini sergiledi
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Erzurum Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde öğrenim gören son sınıf öğrencileri tasarladıkları projelerle kıyasıya yarıştılar.

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri yılsonu proje ödevleri için tasarladıkları birbirinden farklı projelerle kıyasıya bir yarış verdiler. Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği ve Makine Mühendisliği öğrencileri bir birinden ilginç projeler tasarladı.

Projeler arasında atık ilaçlar için özel olarak tasarlanan konteynırlar, yangın söndürmek için tasarlanan robotlar, nesnelerin internet ile akıllı baraj kontrolü ve 3 boyutlu ortamda tasarım yapabilen cihazlar gibi projeler yer aldı.

Atatürk Üniversitesi Sabancı İlkokulu öğrencileri de projeleri tek tek gezip proje sahiplerinde bilgi aldılar.

Mühendislik Fakültesi binasında sergiye açılan projeler 1 hafta boyunca sergilenmeye devam edecek. Serginin son günü ise projeler arasında en çok beğenilen projelere ise ödül verilecek.
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