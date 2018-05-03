MÜSİAD Erzurum Başkanı Bayır: “Düzenlemeler maliye İle mükellef arasında ‘vergi barışı’ sağlayacak”

Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan “ekonomi paketine” ilişkin MÜSİAD Erzurum Başkanı Taner Bayır, değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan ve TBMM’ye sunulan “vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere BAĞ-KUR desteği” gibi konularda düzenlemeler içeren Kanun Tasarısı’nın görünüşte basit gibi durduğunu ifade eden Müstakil Sanayici ve İşadamları (MÜSİAD) Erzurum Başkanı Taner Bayır, ancak bu tasarının milyonlarca insanı doğrudan etkileyen birçok soruna temas ettiğini söyledi.

Başkan Bayır düzenlemenin gelir dağılımının tabana yayılmasına katkı sağlayacağını ifade ederek, “Vergi ve prim cezalarına yönelik yapılacak olan yapılandırma, iç talebin artırılmasına sağlayacağı destekle ekonomiye ciddi bir katkı verecektir. Böylece bu değişiklik, Maliye ile mükellef arasında bir “vergi barışı” olarak da nitelendirebileceğimiz önemli bir adım olacaktır. İş yeri açmak isteyen gençlere yönelik sunulan ilave prim desteği de genç girişimlerin önünü açmakla kalmayacak, aynı zamanda yatırım artışına sağlayacağı katkıyla ekonomik büyümeyi destekleyecektir. 65 yaş ve üzerine verilen aylıkların 266 TL’den 500 TL’ye çıkarılmasının da bu yaş grubunun refahı açısından çok önemli olduğunu ve bu düzenlemenin gelir dağılımının tabana yayılmasına katkı sağlayacağını ifade edebiliriz. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde bin TL ikramiye verilecek olması da hem iç talebin canlandırılmasına yönelik oldukça önemli bir adım olacak, hem de dini bayramlar öncesi emekli vatandaşlar adına önemli bir motivasyon olacaktır. Son olarak; henüz çalışmaları süren “İmar Barışı” düzenlemeleri de milyonlarca vatandaşımızı doğrudan etkileyen ve devlet açısından da uzun yıllardır önemli bir sorun olarak bekleyen birçok meseleye çözüm olacaktır’’ diye konuştu.