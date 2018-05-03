ERZURUM:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 12:47

Mustafa Taner Ögel ilçe ziyaretlerini sürdürüyor

Ak Parti Erzurum Milletvekili aday adayı Mustafa Taner Ögel ilçe ziyaretlerine devam ediyor.Aday adaylığı başvurusunun ardından ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek partililerle istişare ettiklerini ifade eden Ögel, tüm ilçeleri ziyaret edeceğini...

Mustafa Taner Ögel ilçe ziyaretlerini sürdürüyor
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Ak Parti Erzurum Milletvekili aday adayı Mustafa Taner Ögel ilçe ziyaretlerine devam ediyor.

Aday adaylığı başvurusunun ardından ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek partililerle istişare ettiklerini ifade eden Ögel, tüm ilçeleri ziyaret edeceğini belirtti.

Aday olamasalar da ilçe teşkilat sorunlarıyla yakından ilgileneceklerini söyleyen Ögel, şehrin potansiyelleri ve bu potansiyellerin değerlendirilmesi konusunda teşkilat mensuplarıyla fikir alış verişimde bulunduklarını belirtti.

Partililerin yakın ilgisiyle karşılanan Ögel, ilçe teşkilatlarına teşekkür etti.
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