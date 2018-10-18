ERZURUM:
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18 Ekim 2018 Perşembe 09:30

Nilgün Azizoğlu, Karayazı’da çocuklarla bir araya geldi

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu’nun eşi Nilgün Azizoğlu, Karayazı ilçesini ziyaret etti. Yakutiye, Aziziye, Oltu, Narman, Tekman, Karaçoban Pasinler ve Uzundere ilçe kaymakam eşleriyle birlikte ilçeye giden Nilgün Azizoğlu, ilk olarak Karçiçeği...

Nilgün Azizoğlu, Karayazı'da çocuklarla bir araya geldi
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Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu’nun eşi Nilgün Azizoğlu, Karayazı ilçesini ziyaret etti. Yakutiye, Aziziye, Oltu, Narman, Tekman, Karaçoban Pasinler ve Uzundere ilçe kaymakam eşleriyle birlikte ilçeye giden Nilgün Azizoğlu, ilk olarak Karçiçeği Anaokuluna geçti.

Ellerinden çiçeklerle gelen misafirleri karşılayan anaokulunun minik öğrencileri, toplu bir şekilde sınıflarına geçti. Burada öğretmenlerinden öğrenmiş oldukları ‘Kırmızı Balık’ isimli şarkıyı söyleyen minik bedenler, okullarına gelen misafirlerden büyük alkış aldı.

Daha sonra Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu’nun eşi Nilgün Azizoğlu, çocuklara beraberinde getirdiği hediyeleri dağıttı. Çocuklarla tek tek ilgilenen onlarla konuşan Azizoğlu, yetişmelerinde emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

Her biri eşsiz değere sahip olan, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha iyi imkânlarda eğitim görmeleri konusunda devletin her türlü olanağı sunduğuna dikkat çeken Nilgün Azizoğlu, “Ülkemizi gelecekte daha iyi yerlere getirecek bir nesil yetiştirmeliyiz. Bunun için okul öncesi eğitim oldukça önemlidir. Bu konuda eğitimcilerimize büyük görevler düşmektedir” dedi.

Nilgün Azizoğlu ve misafirler, ziyaretin ardından çocuklarla birlikte objektiflere poz verdi. Ardından Azizoğlu, ilçedeki çocuklara kitap hediye etti.
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