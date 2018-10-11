Obezite ameliyatında yeni yöntem: mide balonu

Çağın en büyük sorunlarının başında obezitenin geldiğini belirten Op.Dr. Bilgehan Sonbahar, obezite ameliyatında yeni yöntemin mide balonu olduğunu söyledi.

Medical Park Ankara Hastanesi Op.Dr. Bilgehan Sonbahar, Modern yaşam, az hareket etmek, yanlış beslenme alışkanlıkları kilo artışına neden olan faktörlerden bazılarıdır. Ancak obezite çözümsüz değil. Mide balonu uygulaması beslenme alışkanlığını değiştirerek daha az gıda tüketimi sağlamak, dengeli ve sağlıklı beslenme davranışı oluşturmayı kolaylaştırmak amacıyla, midede bir dolgunluk hissi oluşturmak için kullanılır. Bu uygulama sonrasında özel sıvılar ve paket diyetler kullanılmaz, normal yiyecekler tüketilebilir" dedi.

Bu uygulamanın diyet ve egzersiz uygulamaları sonucunda kilo verememiş olan 18-65 yaş arasındaki yetişkinlerde geçici süreli olarak kullanıldığını ifade eden Op.Dr. Sonbahar, "Balon midede 6ay kalabilmektedir. Vücut kitle indeksi 30 ve üzeri olan, yüksek kiloya bağlı diyabet, tansiyon ve benzeri rahatsızlıkları bulunan kişilere, obezite ameliyatı için risk taşıyan kişilerde, obezite ameliyatından çekinen kişilerde, hızlı kilo kaybı gerektiren acil durumlarda, geçici şişmanlık tedavisi gerektiren durumlarda ve aşırı obez hastaların cerrahi öncesi risklerini azaltmak amacıyla uygulanır" diye konuştu.

"Mide balonu yerleştirilmesi bir ameliyat değildir"

Bu uygulamayla kilo vermenin oldukça kısa sürede başladığını kaydeden Op.Dr. Sonbahar, "Endoskopi işlemi ile mide balonu midenin içine yerleştirilir ve özel bir sıvı veya hava ile doldurulur. İşlem hazırlığı olarak hastanın işlem önce en az 8 saat, ideal olarak ise 12 saat süreyle aç olması gerekir. Uygulama yapılırken hastanın rahat olmasını sağlayabilmek için, onu rahatlatacak ve uyku verecek bir ilaç uygulanır. Böylece hasta uyutulmuş olur. İşlem 10 dk sürmektedir ve herhangi bir cerrahi kesi yapılmadan endoskopik yöntemle uygulanmaktadır. Balon uygulaması öncesi hastanın herhangi bir mide rahatsızlığı olmadığına emin olmak için endoskopi işlemi yapılarak hastanın yemek borusu, midesi ve on iki parmak bağırsağı incelenir. Endoskopi işlemi esnasında balonun yerleştirilmesine engel olacak bir mide rahatsızlığı tespit edilirse balon işlemi uygulanmaz. Böyle bir durum yok ise özel bir jel ile kayganlaştırılan balon yumuşak bir şekilde yemek borusundan mideye doğru gönderilir. Balonun içi özel bir sıvı veya hava ile gerektiği miktarda doldurulur. İşlem sonrasında hasta 30-60 dakika arasında dinlendirilir. Dinlenme sonrasında taburcu edilir ve günlük hayatına devam edebilir. Mide balonu yerleştirilmesi bir ameliyat değildir. Endoskopik olarak mideye yerleştirilen balon içine özel bir sıvı doldurularak işlem kansız ve dikişsiz olarak tamamlanmaktadır. Bilinen yan etkisi 3-7 gün arasında değişen, genellikle 3. Günün sonunda tamamen azalan bulantı hissi ile eşlik edebilen kusmadır" ifadelerini kullandı.

Mide balonunun patlayan bir malzeme olmadığını vurgulayan Op.Dr. Sonbahar, "Çok düşük bir ihtimal de olsa, balonun içine enjekte edilen metilen mavisi (tıbbi boya) sebebiyle idrarın mavi renkte gelmesi sızıntı olduğunu gösterir. Böyle bir durumda hemen doktor ile iletişime geçmeniz gerekir. Bu uygulama kontrollü kilo verme yöntemleri arasında yan etkisi en az, riski düşük bir yöntemdir. Sadece balon uygulaması istenilen kiloya ulaşmayı sağlasa da önemli olan beslenme alışkanlığı oluşturarak balon çıkarıldıktan sonra da mevcut kiloyu koruyabilmektir. Bu nedenle balon uygulamasından düzenli diyetisyen takibi önerilmektedir" şeklinde konuştu.