Yakutiye Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğrencileri değerler eğitimi kapsamında Aziziye tabyaları, Kars Kapı Şehitliği ve Yanıkdere Şehitliğini ziyaret ettiler.Okul tarih öğretmeni Harun Yavuz nezaretinde gerçekleştirilen ziyaretlerde öğrenciler şehit mezarlarına çiçek bırakıp dua ettiler.
Öğrencilerden Şehitliğe ziyaret
Yakutiye Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğrencileri değerler eğitimi kapsamında Aziziye tabyaları, Kars Kapı Şehitliği ve Yanıkdere Şehitliğini ziyaret ettiler.Okul tarih öğretmeni Harun Yavuz nezaretinde gerçekleştirilen ziyaretlerde...