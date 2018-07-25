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25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:09

Oltu İlçe Jandarma Komutanı Gökbuğa görevine başladı

Sivas ili Gürün İlçesinden tayinle Oltu İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Yüzbaşı Ethem Gökbuğa, görevine başladı.Oltu hakkında ilk izlenimlerini aktaran Gökbuğa, “Atandığımda mesai arkadaşlarım çok güzel bir ilçeye gideceğimi...

Oltu İlçe Jandarma Komutanı Gökbuğa görevine başladı
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Sivas ili Gürün İlçesinden tayinle Oltu İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Yüzbaşı Ethem Gökbuğa, görevine başladı.

Oltu hakkında ilk izlenimlerini aktaran Gökbuğa, “Atandığımda mesai arkadaşlarım çok güzel bir ilçeye gideceğimi söylemişlerdi. Geldiğimde bunun ne kadar doğru olduğunu gördüm. Oldukça sıcak ve samimi bir ortamla karşılaştım. Görev yapacağım süre içerisinde ben de ilçe halkına layık olmak için elimden geleni yapmaya çalışacağım” dedi.

Kuzey ilçelerinin merkezi konumunda olan Oltu’nun yoğun bir güzergâha sahip olduğunu belirten Yüzbaşı Gökbuğa, evli ve 3 çocuk babası olduğu kaydetti.
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