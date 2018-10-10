Oltu’da Halk Günü ve Asayiş Toplantısı

Oltu Kaymakamlığı tarafından her ay düzenlenen halk günü ve asayiş toplantısı yapıldı.Oltu Hükümet Konağında düzenlenen "Halk günü" toplantısında, ihtiyaç sahibi vatandaşlar talep ve isteklerini Kaymakam Şenol Turan’a ilettiler.Görüşmelerin...

Oltu Kaymakamlığı tarafından her ay düzenlenen halk günü ve asayiş toplantısı yapıldı.

Oltu Hükümet Konağında düzenlenen "Halk günü" toplantısında, ihtiyaç sahibi vatandaşlar talep ve isteklerini Kaymakam Şenol Turan’a ilettiler.

Görüşmelerin ardından Muhtarlarla Asayiş toplantısına geçildi.

Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Bilim ve Teknoloji Daire Başkanlığının Uyuma uygulaması hakkında bilgi verdi. Turan, “Uyuma programını akıllı telefonlara indirin yasadışı olaylar cereyan ettiğinde tek bir tuşla polise ulaşabiliyorsunuz. Hiçbir konuşma yapmadan polis size hemen ulaşıyor” dedi.

Mahalle Muhtarları ise söz alarak, “Av sezonu başlıyor. Meralarımızdaki bütün keklikler yok oluyor. Bir şekilde av yasağı koydurmamız lazım. Yoksa yazları meralarımıza keneden çıkamıyoruz. Her sene Oltu’daki avlaklar bölünerek avcılara açılıyordu, Bu sene ise her taraf avcılara açık buda demek oluyor ki bu sene kekliklerin tamamı yok olacak” dediler.