Oltu’da Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması

Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından ortaokullar arası Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması düzenlendi. Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen yarışmaya ilçe merkezi ve ortaokulu bulunan mahallelerden 14 öğrenci katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan yarışmada Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sıtkı Toksoy bir selamlama konuşması yaptı. Toksoy konuşmasında; “Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından her yıl düzenli olarak bu tür yarışmalar düzenleniyor. İmam Hatip Liseleri olarak bu tür yarışmalardan nasibimizi alıyoruz. Bu tür etkinlikler ile ortaokullar da okuyan çocuklarımız, gençlerimiz ve geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın da katılımını sağlamak için böyle bir program tertip ettik. Kur’an-ı Kerim asırlara mekânlara ve tüm insanlara gönderilmiştir. Dolayısıyla sadece imam hatipler, imamlar okur bundan istifade eder, nimetlerinden yararlanır anlayışı yanlıştır. Asırlardan beri özellikle Müslüman Türk milleti Kur’an-ı Kerim’e büyük ehemmiyet vermiş ve Allah kelamını en güzel biçimde okumuştur. ‘Sadece Kur’an-ı Kerim’in okunması seslendirilmesi neye yarar’ gibi safsatalar zaman içerisinde olabiliyor. Biz bunlara takılmıyor, hiç kıymet vermiyoruz. Biz doğru bildiğimiz yolda ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından değerlendirme için jüri kuruldu. Jüriye İlçe Müftülüğü vaazı Hüseyin Beydilli başkanlık etti. 14 öğrencinin katıldığı yarışmada öğrenciler birbirleri ile yarıştı.

Öğrencilerin tamamının katıldığı yarışma sonrasında jüri değerlendirmesini yaptı. Yapılan değerlendirme sonucunda Oltu küçük Orcuk Ortaokulu öğrencisi Enes Özcan 94 puan alarak birinci oldu. Yarışmada ikinciliği Hattat Hasan Çelebi Ortaokulu öğrencisi Taha Yasin Kaya elde ederken, üçüncülüğü yine Hattat Hasan Çelebi Ortaokulu öğrencisi İsa Önal aldı.

Yarışma sonunda yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım ödülü verilirken, dereceye giren öğrenciler altınla ödüllendirildi.

Programa katılan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nihat Korku, ödül sonrasında yarışmaya katılan öğrencileri tek tek tebrik ederek, dereceye giren öğrencileri de kutladı.