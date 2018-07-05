Oltu’da Tekvando kursları yoğun ilgi

Erzurum’un Oltu İlçesi’nde Tekvando kursları yaz döneminde de devam ediyorSpor ve sağlıklı yaşam için 15 yıldan beri ilçede düzenli ve sistemli olarak Uzakdoğu Sporlarından Tekvando çalışmaları yaz aylarında da ara verilmeden sürdürülüyor.Gençlik...

Erzurum’un Oltu İlçesi’nde Tekvando kursları yaz döneminde de devam ediyor

Spor ve sağlıklı yaşam için 15 yıldan beri ilçede düzenli ve sistemli olarak Uzakdoğu Sporlarından Tekvando çalışmaları yaz aylarında da ara verilmeden sürdürülüyor.

Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesinde tecrübeli antrenörler nezaretinde sürdürülen çalışmalarda, ilçede yaşayan çocuklar ve gençler spora teşvik ediliyor.

Antrenör Sıtkı Toksoy, “Çocuklar dönemleri kişilik, ahlak ve dünya görüşünün şekillendiği yıllardır. Bu dönemde ruhsal ve bedensel sağlık için sporla iç içe olması lazımdır. Biz çocuklarımıza spor kültürü; sevgi, saygı ve disiplin aşılamaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarda bizlere destek olan Gençlik Spor Müdürlüğümüze ve özellikle Tekvando Federasyonu Başkanımız Doç.Dr.Metin Şahin’e teşekkür ediyorum. Bu vesileyle yaz tatilinde olan tüm çocuklarımızı spor salonlarına davet ediyorum Sporu seviyoruz, Sağlıklı yaşıyoruz.” diye konuştu.