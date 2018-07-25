ERZURUM:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:42

Oltu’da trafik kazası: 2 yaralı

Erzurum’un Oltu İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Oltu ilçesi Gökçedere Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında Abdullah Bedir yönetimindeki 25 EV 024 plakalı kamyonet ile Oltu Arıtaşı...

Oltu'da trafik kazası: 2 yaralı
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Erzurum’un Oltu İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Oltu ilçesi Gökçedere Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında Abdullah Bedir yönetimindeki 25 EV 024 plakalı kamyonet ile Oltu Arıtaşı Mahalle Muhtarı olan Vehbi Çakmak yönetimindeki 75 AK 662 pikap dikkatsizlik sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Abdullah Bedir ve Vehbi Çakmak yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Oltu Devlet hastanesine kaldırıldılar.
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