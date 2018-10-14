ERZURUM:
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14 Ekim 2018 Pazar 10:22

Oltu’da uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

Erzurum’un Oltu ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 1 şüpheli polisin başarılı operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik madde satışı yaptığı belirlenen Batman nüfusuna kayıtlı M.U.’nun...

Oltu'da uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı
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Erzurum’un Oltu ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 1 şüpheli polisin başarılı operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik madde satışı yaptığı belirlenen Batman nüfusuna kayıtlı M.U.’nun yakalanması için operasyon düzenledi. Aslanpaşa mahallesinde yakalanan M.U’nun üzerinde satışa hazır uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

M.U’nun evinde de yapılan aramada esrar, hap gibi çok sayıda narkotik maddesi ele geçirildi.

İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen M.U., uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vatandaşlar uyuşturucu tacirlerine yönelik başarılı operasyonlarından dolayı Oltu polisini tebrik etti.
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