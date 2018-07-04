ERZURUM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:49

Oltulu minik iki kardeş pehlivan Türkiye Şampiyonası’nda

Oltulu iki kardeş minik pehlivan kendi imkanlarıyla antrenman yaparak Türkiye şampiyonasına katılmayı hak kazandılar.Alperen ve Hamza Çevik beş yüz sporcunun katıldığı kıran kıran mücadelede başarılı olarak Türkiye şampiyonasını adlarını...

Oltulu minik iki kardeş pehlivan Türkiye Şampiyonası'nda
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Oltulu iki kardeş minik pehlivan kendi imkanlarıyla antrenman yaparak Türkiye şampiyonasına katılmayı hak kazandılar.

Alperen ve Hamza Çevik beş yüz sporcunun katıldığı kıran kıran mücadelede başarılı olarak Türkiye şampiyonasını adlarını yazdırdı. Kırık parmağı ile güreş yapan Alperen Çevik, grekoromen ve serbest dalda birinci olurken kardeşi Hamza Çevik’te serbest güreşte birinci olarak 10 Ağustos’ta Ankara’da yapılacak Türkiye Şampiyonasında Oltu’yu gururla temsil edecekler.

2018 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye 11-13 yaş küçük minikler grekoromen güreş grup müsabakaları Zonguldak ve Adıyaman’da yapıldı.

Perşembe günü başlayan şampiyona da Zonguldak’ta 22 ilden 44 kulüp 450 sporcu, Adıyaman’da ise 28 ilden 38 kulüp 500 sporcu kıyasıya mücadele ettiler.

Karşılaşmalara güreş severler de büyük ilgi gösterdiler.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku