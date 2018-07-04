Oltulu minik iki kardeş pehlivan Türkiye Şampiyonası’nda

Oltulu iki kardeş minik pehlivan kendi imkanlarıyla antrenman yaparak Türkiye şampiyonasına katılmayı hak kazandılar.Alperen ve Hamza Çevik beş yüz sporcunun katıldığı kıran kıran mücadelede başarılı olarak Türkiye şampiyonasını adlarını...

Oltulu iki kardeş minik pehlivan kendi imkanlarıyla antrenman yaparak Türkiye şampiyonasına katılmayı hak kazandılar.

Alperen ve Hamza Çevik beş yüz sporcunun katıldığı kıran kıran mücadelede başarılı olarak Türkiye şampiyonasını adlarını yazdırdı. Kırık parmağı ile güreş yapan Alperen Çevik, grekoromen ve serbest dalda birinci olurken kardeşi Hamza Çevik’te serbest güreşte birinci olarak 10 Ağustos’ta Ankara’da yapılacak Türkiye Şampiyonasında Oltu’yu gururla temsil edecekler.

2018 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye 11-13 yaş küçük minikler grekoromen güreş grup müsabakaları Zonguldak ve Adıyaman’da yapıldı.

Perşembe günü başlayan şampiyona da Zonguldak’ta 22 ilden 44 kulüp 450 sporcu, Adıyaman’da ise 28 ilden 38 kulüp 500 sporcu kıyasıya mücadele ettiler.

Karşılaşmalara güreş severler de büyük ilgi gösterdiler.