Oltululardan tanışma ve istişare yemeği

Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma Derneği’nin yeni yönetimi, hemşehrileriyle tanışma yemeği düzenledi.Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma Derneği’nin olağan genel kurulunda göreve gelen Hakan Demir ve yeni yönetim kurulu, hemşehrileriyle...

Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma Derneği’nin yeni yönetimi, hemşehrileriyle tanışma yemeği düzenledi.

Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma Derneği’nin olağan genel kurulunda göreve gelen Hakan Demir ve yeni yönetim kurulu, hemşehrileriyle bir araya geldi. Oltu Cağ Kebapta düzenlenen yemekli toplantıda yeni yönetim kurulu üyeleri, Oltululara tanıtıldı.

Çiçeği Burnunda dernek başkanı Hakan Demir, yaptığı sunumla icraatlarını anlatırken, eski başkan Mehmet Lütfü Karaca’dan görev bayrağını devraldıktan sonra dernek yönetimi olarak yaptıkları faaliyetleri anlatırken, bundan sonra yapmak istedikleri projeleri ve planları Oltulu hemşehrileriyle paylaştı.

Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Demir, yemekte yaptığı konuşmada, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde tüm adaylara seçim öncesinde eşit mesafede yaklaşacaklarının altını çizerek, “Biz tüm adaylara eşit mesafedeyiz. Ülkemize, ilimize ve Oltu’muza, en iyi şekilde hizmet edeceğine inandığımız isimlerin her türlü destekçisi olacağız ve yanlarında yer alacağız” diye konuştu.

Erzurum’un en büyük ilçelerinden biri olan Oltu’nun layık olduğu noktada bulunmadığını ve bunun için dernek yönetimi olarak üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacaklarını ifade eden Hakan Demir, “Maalesef üzülerek belirteyim ki, ‘Oltu Bizim Aşkımız’ diyoruz, ama bunu bir türlü icraata dökemiyoruz. Artık Oltu aşkımızı pekiştirmenin zamanı geldi. O aşk gerçekleşecek. Bizden öce görev yapan tüm Oltululara teşekkür ediyoruz. ” dedi.

Yeni yönetimi tanıttı

Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Demir, Oltu Cağ Kebap Salonu’ndaki yemekte yeni yönetimini de tüm Oltulu hemşehrilerine tanıttı. Demir’in yönetiminde Müslim Demircan (Başkan Yardımcısı) Ali Aktaş, Tahsin Çelik, Mahir Murat Cengiz, Erdal Erol, Ekrem Aydın yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacak. Zakir Can, Osman Özdemir, Mehmet Ağırman, Sinan Pala, Nurullah Pala, Atilla Zengin, Emrah Ceylan ise yedek yönetim kurulu üyeliklerini oluşturuyor.

Bülent Karaca, İlhan Akpınar, İbrahim Şimşek, asil, Hanifi Fidan, Olgun Ay, Ergani Yıldırım ise Yedek Üyelerini oluşturuyor. M. Lütfü Karaca, Nurettin Taşçı, Ömer Özden, Eroğlu Er, Hekim Yıldırım ise İstişare heyetinde yer aldı.

Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Demir, daha çok üye sayısına sahip olmak için yoğun çalışacaklarını ifade ederek, daha geniş kitlelerin uğrayacağı yeni bir dernek binası bulma girişimlerinin de tüm hızıyla devam ettiğini sözlerine ekledi.