Organ nakli için pedal çevirdiler

Erzurumlu bisiklet grubu, hayati önem taşıyan organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla üzerlerinde organ naklinin önemine vurgu yapan tişörtleri giydiler.Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doku ve Organ Nakli Bölge Koordinasyon...

Erzurumlu bisiklet grubu, hayati önem taşıyan organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla üzerlerinde organ naklinin önemine vurgu yapan tişörtleri giydiler.

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doku ve Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi’nin hazırlattığı, organ naklinin önemine vurgu yapan tişörtlere destek Erzurumlu bisiklet gurubundan geldi.

Doku ve Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi’nin katkılarıyla düzenlenen duyarlılık hareketine Ahmet Karakoç, Kerim Erzeneoğlu, Ahmet Çakmak, Ahmet Bozoğlu, Köksal Tekin, Gökhan, Mehmet Çalışkan yer aldı. Tişörtleri giyen bisiklet sürücüleri Erzurum’u gezdiler.

Organ bağışına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Doku ve Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan ve üzerinde ’Organ Nakli Hayat Kurtarır’ yazılı tişörtleri giyerek turlayan bisiklet gurubu, amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu belirttiler.

Günümüzde organ nakline ihtiyaç duyan hastalara her geçen yıl maalesef yenileri ekleniyor.

Öte yandan, organ bağışçısı oranı ise maalesef yeterli seviyede değil. Türkiye’de organ bağışı hala yeterli düzeye ulaşamadı.