Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan Erzurum’a müjde

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından bölgedeki münbit toprakları suya kavuşturacak olan Söylemez Barajı’nın sözleşmesi imzalandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından bölgedeki münbit toprakları suya kavuşturacak olan Söylemez Barajı’nın sözleşmesi imzalandı.

Erzurum Köprüköy ilçesi sınırları dahilinde inşa edilecek Söylemez Barajı’nın göl alanı Köprüköy, Karayazı ve Tekman ilçelerini kapsıyor. Temelden 113 metre yüksekliğinde inşa edilecek tesis aynı zamanda DSİ tarafından silindirle sıkıştırılmış beton (SSB) kemer tipinde yapılacak ilk baraj olma özelliği taşıyor.

Söylemez Barajı, 4. En Büyük Depolamaya Sahip Baraj Olacak

Sulama ve enerji maksatlı olarak tesis edilecek Söylemez Barajı ile brüt 393 bin 910 bin dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuşacak ve yaklaşık 220,57 milyon kiloWatt.saat enerji üretilecek.

Gövde hacmi yaklaşık 600 bin metreküp olan barajda 1,4 milyar metreküp su depolanacak. Söylemez Barajı, depolama hacmi bakımından inşa edilen barajlar içerisinde Ilısu, Yusufeli, ve Silvan Barajlarından sonra 4. en büyük depolamaya sahip baraj olacak.

Erzurum için büyük önem taşıyan Söylemez Barajını en kısa zamanda hizmete alacaklarını ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, proje ile yöredeki münbit toprakların suya doyacağını ve çiftçilerin yüzlerini güldürmeye devam edeceklerini ifade etti.