Ozan Çelebi’ye Hollanda’da Kraliyet ödülü verildi

Hollanda’da ikamet eden Oltulu Halk ozanı Dursun Çelebi Hollanda kraliyet ödülüne layık görüldü.Oltulu Gurbetçi Ozan Çelebi, Hollanda Kralı Willem Alexander tarafından her yıl topluma faydalı hizmet veren vatandaşlara özel kraliyet nişanı...

Hollanda’da ikamet eden Oltulu Halk ozanı Dursun Çelebi Hollanda kraliyet ödülüne layık görüldü.

Oltulu Gurbetçi Ozan Çelebi, Hollanda Kralı Willem Alexander tarafından her yıl topluma faydalı hizmet veren vatandaşlara özel kraliyet nişanı veriliyor. Bu sene halk ozanı olan ve çocuklara saz dersi verip Hollanda’da Türk kültürünü yaşatan Ozan Dursun Çelebi’ye, Kraliyet namına madalya verildi. Oltu’nun Tutmaç Mahallesi’nden olan Ozan Çelebi, Hollanda da ödül alarak Oltuluların göğsünü kabarttı.

Öte yandan 2014 yılında Hollanda’da cami yaptırma derneğinde başarılı çalışmalarından dolayı Muammer Çoşkun’a aynı ödül verilmişti.