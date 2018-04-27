ERZURUM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 11:08

Ozan Çelebi’ye Hollanda’da Kraliyet ödülü verildi

Hollanda’da ikamet eden Oltulu Halk ozanı Dursun Çelebi Hollanda kraliyet ödülüne layık görüldü.Oltulu Gurbetçi Ozan Çelebi, Hollanda Kralı Willem Alexander tarafından her yıl topluma faydalı hizmet veren vatandaşlara özel kraliyet nişanı...

Ozan Çelebi'ye Hollanda'da Kraliyet ödülü verildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Hollanda’da ikamet eden Oltulu Halk ozanı Dursun Çelebi Hollanda kraliyet ödülüne layık görüldü.

Oltulu Gurbetçi Ozan Çelebi, Hollanda Kralı Willem Alexander tarafından her yıl topluma faydalı hizmet veren vatandaşlara özel kraliyet nişanı veriliyor. Bu sene halk ozanı olan ve çocuklara saz dersi verip Hollanda’da Türk kültürünü yaşatan Ozan Dursun Çelebi’ye, Kraliyet namına madalya verildi. Oltu’nun Tutmaç Mahallesi’nden olan Ozan Çelebi, Hollanda da ödül alarak Oltuluların göğsünü kabarttı.

Öte yandan 2014 yılında Hollanda’da cami yaptırma derneğinde başarılı çalışmalarından dolayı Muammer Çoşkun’a aynı ödül verilmişti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku