Palandöken Belediyesi 10 yılda 85’nci parkı açtı

Palandöken Belediyesi’nin 2009-2018 yılları arasında ilçe genelinde hizmete soktuğu 85 parkın açılışı bugün gerçekleştirilen bir törenle yapıldı. Kayakyolu’nda yapımı tamamlanan Şehit Uzman Çavuş Adem Gezer Parkı’nın kurdelesinin de kesildiği toplu açılış töreninde konuşan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, ilçe sakinlerine ayrıca bir müjde de verdi. Bulutlar, ilçedeki tüm parkların güvenlik kamera sistemiyle izleneceğini belirterek, “Parklarımızın tamamında bundan böyle güvenlik çok daha etkin hale getirilecek” dedi.

AÇILIŞ TÖRENİNE PROTOKOL İLGİSİ

Palandöken Belediyesi’nin toplu açılış töreni, Yunus Emre Mahallesi’ne bağlı Kayakyolu semtinde yapımı yeni tamamlanan Şehit Uzman Çavuş Adem Gezer Parkı’nda yapıldı. Ak Pati Erzurum Milletvekilli İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Palandöken Belediye Başkan Orhan Bulutlar, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Kokut, Ak Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun, Palandöken İlçe Müftüsü Abdurrahman Kotan, Mahalle Muhtarları, Şehit Adem Gezeni eşi Ayşegül Gezer ve ailesi, Belediye Meclis Üyeleri, basan mensupların katıldığı açılışa vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

373 BİN METREKARE YEŞİL ALAN

Palandöken Belediye Başkanı Bulutlar, burada yaptığı konuşmada yeşil alan vurgusunda bulundu. Bulutlar, göreve geldikleri 2009 yılında ilçedeki toplam yeşil alan miktarının 123 bin metrekare olduğunu hatırlatarak, “Biz bu rakamın üzerine iki katı daha yeşil alan ekledik. Yani sadece bizim dönemimizde oluşturulan yeşil alan miktarı 250 bin metrekareyi buldu. Öncekiler de dahil edildiğinde Palandöken ilçemizdeki yeşil alan büyüklüğü 373 bin metrekareye ulaşmış oldu” diye konuştu. Bu rakamın hem Erzurum, hem de bölge açısından bir rekor olduğunu dile getiren Bulutlar, “İlçemize kış mevsiminde bambaşka bir güzelliği kar kazandırırken, yazın da Palandöken adeta yeşil bir elbise giyiniyor. Biz ilçede yeşil ve beyazı bir araya getirdik” dedi.

“VERDİĞİMİZ TÜM SÖZLERİ TUTTUK”

Palandöken Belediye Başkanı Bulutlar, adaylık döneminden bazı örnekler de verdi. Bulutlar, “Göreve talip olduğum dönemde vatandaşlarımıza dört konuda söz verdim. Yeşil alanların sayısını artırmaya, tahsisli arsa vermemeye, uzun ömürlü asfalt kullanmaya ve belediyenin içinde bulunduğu mali sorunları aşmaya söz verdim. O dönemde belediye personeli maaş bile alamıyordu hatırlarsanız. 10 yıl içinde verdiğimiz bu sözlerin tamamını yerine getirdik. Parklarımızın sayısını revize ettiklerimizle birlikte 105’e çıkardık. 5 parkımızı da bu yılsonuna kadar tamamlamış ve toplam park sayısını 110’a çıkarmış olacağız. Yine kimseye tahsisli arsa vermedik, belediyenin piyasaya olan borçları da dahil tüm borçlarını ödedik. Yollarımıza gelince; uzun ömürlü asfalt kullanıyoruz ve Palandöken’e kalite kazandırıyoruz” diye konuştu.

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ MÜJDESİ

Öte yandan Bulutlar, son günlerde meydana gelen kayıp çocuk vakalarına da dikkati çekerek, bunun için belediye olarak önemli bir tedbir adımı attıklarını söyledi. İlçedeki tüm parkların bundan böyle güvenlik kamera sistemiyle sürekli takip altında tutulacağını açıklayan Bulutlar, “Hamdolsun bugüne kadar parklarımızda herhangi bir güvenlik sorunu yaşamadık, ancak tedbiri de elden bırakmamak gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda altyapı çalışmalarını tamamladığımız güvenlik kamera sistemini öncelikle büyük parklarımızda devreye alacağız. Süreç içerisinde tüm parklarımız bu sisteme kavuşturulacak” şeklinde konuştu.

AK BELEDİYELER VE HİZMET VURGUSU

Bulutlar’ın konuşmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de bir konuşma yaptı. Başkan Sekmen, Palandöken ilçesindeki belediye hizmetlerinin yaşama kalite kattığını belirterek, yeşil alan ve park çalışmalarının buna verilecek en güzel örneklerden olduğunu kaydetti.

AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu’nun da, AK belediyecilik vurgusu yaptığı açılış töreninde, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz de, şehirlerin gelişim sürecini anlattı. Erzurum’un 1980’li yıllara kadar çok yavaş geliştiğinin altını çizen Başkan Öz, şehrin bu dönemden sonra hızlı bir gelişim süreci yaşamaya başladığını, AK Parti iktidarları sayesinde de zirve yaptığının altını çizdi.

AYDEMİR: “BEN” YOK, “BİZ” VAR

Açılış töreninde söz alan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de, 1990’lı yıllarda Erzurum’da belediyecilik bağlamında çok üzüntü verici gelişmelerin yaşandığını ifade ederek, “Öyle ki, o dönemde Büyükşehir Belediye Başkanı Ersan Gemelmaz’ın makam aracına bile haciz gelmişti. Belediyeler işte bu haldeydi. Ama bugün bakıyorsunuz, tam anlamıyla insan odaklı hizmetlerin üretildiği bir belediyecilik anlayışıyla karşılaşıyorsunuz. AK Partili belediyeler, yurdun dört bir yanında olduğu gibi Erzurum’da da değer üretiyor, yaşama dokunuyor ve AK belediyeciliğin en güzel örneklerini veriyorlar.” dedi.

AK Parti’nin hizmet üretme anlayışını “ben” değil “biz” düsturunun şekillendirdiğini anlatan Aydemir, “Bu üslup ise, Cumhurbaşkanımz Recep Tayyip Erdoğan’ın üslubudur. Bizde kesinlikle ‘ben’ yoktur, ‘biz’ var.” ifadelerini kullandı.

ŞEHİT AİLESİNE ANLAMLI HEDİYE

Konuşmaların ardından Şehit Uzman Çavuş Adem Gezer’in eşi Ayşegül Gezer’e ve şehidin dedesine Kur’an-ı Kerim, Türk bayrağı ve bir de plaket hediye eden Başkan Bulutlar, Kayakyolu sakinleri tarafından da teşekkür plaketiyle ödüllendirildi. Semte verdiği hizmetlerden dolayı Bulutlar’ı plaketle ödüllendiren mahalleli, erkek bar ekibinin halk oyunları gösterisini büyük bir ilgiyle izledi. Tören, toplu açılış kapsamında Şehit Uzman Çavuş Adem Gezer Parkı’nın açılış kurdelesini kesilmesi ve sahanın gezilmesinin ardından sona erdi.