Palandöken Belediyesi, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

İlçenin dört bir tarafını birbiri ardına temelini attığı prestij projelerle süsleyen Palandöken Belediyesi, üstyapı, çevre düzenlemesi ve yeşil alan çalışmalarıyla da göz dolduruyor.Palandöken Belediyesi’nin son iki yıl içerisinde...

İlçenin dört bir tarafını birbiri ardına temelini attığı prestij projelerle süsleyen Palandöken Belediyesi, üstyapı, çevre düzenlemesi ve yeşil alan çalışmalarıyla da göz dolduruyor.

Palandöken Belediyesi’nin son iki yıl içerisinde ilçeye bir emniyet müdürlüğünün yanı sıra, bir de belediye hizmet binası kazandırdığını hatırlatan Başkan Bulutlar, söz konusu yatırım projelerinin, ikinci Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı ile taçlandırılacağını kaydetti.

İkinci Kültür Merkezi’nin büyük ölçüde tamamlandığını, Nikah Sarayı ile birlikte eşzamanlı olarak ilçe halkının hizmetine sunulacağını dile getiren Palandöken Belediye Başkanı Bulutlar, “İlçemize kazandırdığımız emniyet müdürlüğü ile belediye hizmet binamız da dahil olmak üzere ikinci Kültür Merkezimiz ve Nikah Sarayı projemiz, parklarımız, asfalt, konuk evlerimiz gibi çalışmalarımızın toplam maliyeti yaklaşık 100 milyon liraya ulaştı. Yani ilçemize renk katacak bu 4 proje dahil belediye olarak 100 milyon lira harcamış olacağız” diye konuştu.

Palandöken Belediyesi’nin en büyük özelliğinin uygulanan mali disiplin ve kaynak üretim imkanı olduğunu vurgulayan Bulutlar, hayata geçirilen projelerin tamamı için belediyenin kendi öz kaynaklarının kullanıldığının altını çizdi.

Bulutlar, söz konusu plan ve program doğrultusunda yürütülen yatırım çalışmaları ve hizmet üretimi sayesinde bugüne kadar ilçede 85 parkı hizmete açtıklarını, yeni sezonda bu parklara 3 yeni park daha ekleyeceklerini ifade etti.

Fiziki yatırımlara ilaveten Palandöken Belediyesi olarak üstyapı ve çevre düzenlemesi çalışmalarına da büyük özen gösterdiklerini söyleyen Başkan Bulutlar, “Halihazırda ilçemize bağlı mahalle köylerin tamamında yeni ulaşım ağları oluşturmakla birlikte bu ağları kilitli taşla adeta nakış nakış işledik. Bu mahallelerimizin tamamına taziye ve konuk evi yaptık, çocuk oyun grupları kurduk, boş ve metruk alanlarda ise, çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmaları yaptık” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ilçe merkezindeki ulaşım ağlarında asfaltlama, karo, bordür ve kaldırım çalışmalarının da devam ettiğini belirten Bulutlar, “İlçemiz merkezinde bulunan ve sorumluluğu bize ait olan ulaşım ağlarında asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor. Bunlara ilaveten site, okul, cami ve sağlık merkezlerinin bahçelerini de, yine belediye olarak biz asfaltlıyoruz, çevre düzenlemesini de biz yapıyoruz” şeklinde konuştu.