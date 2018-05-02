Palandöken Belediyesi fidan dikim seferberliği başlattı

Palandöken Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiği fidan dikiminde, öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu. Fidan dikiminde zorlanan öğrencilerin yardımına Palandöken Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli koştu.

Palandöken Belediyesi ile Kâzımkarabekir İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri ortaklaşa fidan dikimi gerçekleştirdi. Öğrenciler, kendilerine verilen fidanları toprakla buluşturdu. Palandöken dağı eteklerin de yer alan Kent Ormanın da gerçekleştirilen fidan dikimine Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli, İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Çocukların doğa sevgisiyle yetişmesinin önemine dikkat çeken Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, “Doğayı seven bir nesil yetiştirmek, geleceğimiz adına son derece önemlidir. Palandöken Belediyesi olarak ilçemizde yeşil alanların artması noktasında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların yanı sıra, çocuklarımızın bu konuda duyarlı olmasını sağlayacak çalışmalar da gerçekleştiriyoruz. Biliyoruz ki ağaç, yaşken eğilir. Bu çalışmalarımız kapsamında bugün Kâzımkarabekir İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri ile bir fidan dikimi gerçekleştirdik. Okul yönetimine, öğretmenlerimize ve en önemlisi büyük bir heyecan ile fidan diken yavrularımıza teşekkür ediyorum” dedi.